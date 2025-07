Fora do Sub-20, Laelson Lopes diz receber notícia com "supresa"; veja

Laelson Lopes conduziu o Vitória ao acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Demitido nesta tarde de segunda-feira, 14, Laelson Lopes deixa o Vitória logo após a eliminação no Campeonato Baiano Sub-20. Apesar da queda no estadual, a Fábrica de Talentos recentemente conquistou o acesso à Série A do Brasileirão da categoria, e por pouco não conquistou o título.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Laelson revelou ter sido pego de surpresa com a demissão. O profissional de 65 anos disse que, se "colocar na balança" o seu trabalho de dois anos e meio à frente do Leãozinho, os resultados da sua comissão técnica se sobrepõem ao mau desempenho no Baianão.

A nossa saída a gente recebe com surpresa, embora sabemos que o resultado acaba sendo um grande ditador dentro do futebol como um todo, e base às vezes não é diferente. Laelson Lopes - Ex-técnico do Sub-20 do Vitória

"Vejo com surpresa porque se você colocar na balança o que eu e minha comissão técnica conquistamos ao longo de dois anos, o que representou a nível de perda essa desclassificação no Campeonato Baiano e, lógico, as suas consequências em relação a outras competições, a gente tinha uma gordura a nível de conquista e de performance que permitiria a nossa continuidade. Claro que a avaliação não nos cabe, cabe a nova gestão da base. Dentro da avaliação que fizeram, acharam que era o momento de trocar e buscar alguém da confiança deles, já que nossa comissão não estava aí colocada por eles", opinou.

De acordo com Lopes, além de ter utilizado equipes B e Sub-17 durante a primeira fase, o Vitória acabou sofrendo um grande baque psicológico após a derrota para o Avaí na final do Brasileirão. Além disso, destaques do time subiram para o profissional e elenco ficou reduzido para a partida de ida.

"Essa eliminação no Campeonato Baiano começa a partir do momento que a gente perde a final do Campeonato Brasileiro. A equipe teve um declínio um pouco no aspecto anímico, emocional, pela frustração da derrota. Sabíamos que tínhamos time para ser campeão. Tentamos fazer um trabalho de recuperação, juntamente com o Departamento de Psicologia, além dos atletas que foram incorporados na equipe profissional na janela da Copa do Mundo de Clubes. Esses jogadores não fizeram parte do primeiro jogo dessas oitavas de finais do Ypiranga, então foram sete a menos", iniciou.

Laelson ainda fez críticas à arbitragem e ao fato do jogo de ida ter acontecido depois de uma forte chuva. "Caiu um dilúvio e o jogo não foi suspenso. Somado a isso, uma arbitragem bastante equivocada em relação aos critérios, expulsando três jogadores nossos e nos levou a perder o jogo. Na volta, com a necessidade de buscarmos ali o resultado, a equipe procurou ser ofensiva e fez um gol aos quatro minutos do primeiro tempo. Aos 19, tomamos o gol numa falha individual de um dos nossos zagueiros, o que deu força e ânimo para o Ypiranga se fechar", completou.

Bancado por Fábio Mota

Mesmo com a demissão, Laelson Lopes enalteceu o trabalho de Fábio Mota e garantiu que o presidente sempre acreditou no trabalho dele. O profissional explicou que a coordenação da base rubro-negra decidiu por demiti-lo em outras oportunidades, mas a confiança de Mota fez seu trabalho perdurar.

"Agradecer principalmente ao presidente Fábio Mota, já que em várias oportunidades nos tentaram tirar do cargo e ele foi aquela pessoa que firmemente confiou. Não sei qual narrativa foi passada para ele nesse momento, mas acabou que agora aconteceu a nossa saída e nós temos que agradecer a instituição e ao presidente que vem realizando um grande trabalho. Principalmente na reconstrução da nossa divisão de base", elogiou.

Foram três ou quatro oportunidades que tentaram tirar a gente sem motivo, pois estávamos performando, e ele [Fábio Mota] foi firme. Laelson Lopes - Ex-técnico do Sub-20 do Vitória

Mesmo com a saída muito recente, Laelson garantiu que já recebeu contatos iniciais de clubes interessados em seu trabalho. Sem revelar nomes, o treinador disse que ainda vai analisar as possibilidades e tomar uma decisão "com calma" sobre seu futuro.

"Alguns clubes já estão fazendo os primeiros contatos, as primeiras sondagens, mostrando os seus projetos. A partir daí, a gente vai, com calma e tranquilidade, decidir o melhor caminho para que a gente possa dar continuidade a nossa carreira em outro clube", finalizou.