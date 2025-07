Baiano Sub-20: Bahia avança para as oitavas e Vitória é eliminado

Time Sub-20 do Bahia está nas quartas de final do Baiano - Foto: Jhony Pinho

Quatro partidas válidas pelas oitavas de final do Campeonato Baiano Sub-20 foram realizadas na manhã deste sábado, 12. O Bahia derrotou o Jequié no CT Evaristo de Macedo e se classificou para as quartas de final, enquanto o Vitória foi eliminado pelo Ypiranga em pleno Barradão.

Após empatar por 1 a 1 no jogo de ida, o Esquadrãozinho recebeu o Jequié e venceu por 3 a 1 com gols de Igor (contra), David Martins e Alex, enquanto Adhones descontou para o Jipinho. A soma dos placares terminou em 4 a 2 e vaga nas quartas para o Tricolor.

O Vitória, por outro lado, precisava de uma remontada após perder por 2 a 0 para o Ypiranga na ida. No entanto, ficou apenas no empate em 1 a 1 no duelo de volta e se despediu do Baiano ainda nas oitavas, enquanto o Aurinegro avançou.

Ypiranga segurou empate no Barradão e eliminou o Vitória | Foto: Reprodução/Instagram/Ypiranga

Flu de Feira e Jacupa se classificam

Na rodada de ida, dois confrontos terminaram empatados: Conquista e Fluminense de Feira por 0 a 0, além de Jacuipense e Galícia por 2 a 2. Nos jogos de volta, o Touro do Sertão bateu o time conquistense por 4 a 1, enquanto o Jacupa venceu o clube de Salvador pelo mesmo placar. Com isso, Flu e Jacupa também estão classificados para as quartas de final do Baiano Sub-20.

Ainda neste sábado, às 15h, mais quatro partidas vão definir os demais participantes das quartas do estadual da categoria. Estrela de Março e Feirense se enfrentam, assim como Atlético de Alagoinhas e Porto, Barcelona de Ilhéus e SSA FC, além de Grapiúna e Leônico.

Veja abaixo todos os confrontos das oitavas com placar agregado