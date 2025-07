Vitória anuncia renovação do zagueiro Edu; saiba até quando

Edu renovou com o Vitória até o fim de 2028 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vitória também trabalha para a manutenção de atletas que já estão no elenco. Nesta noite de sexta-feira, 11, o Leão da Barra anunciou a renovação do zagueiro Edu, de 25 anos.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, Edu teve vínculo estendido até dezembro de 2028, por mais três anos. Contratado junto ao Goiás através de uma troca pelo também zagueiro Reynaldo, no decorrer da temporada passada, o defensor já atuou em 20 partidas neste ano de 2025.

No total, Edu já disputou 32 jogos com a camisa do Vitória e marcou um gol no empate rubro-negro por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

De contrato renovado, Edu está relacionado para a próxima partida do Leão da Barra, que visita o Internacional no Beira-Rio às 16h30 deste sábado. O duelo é válido pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro.