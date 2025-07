Reforço do Vitória fica fora da partida contra o Inter; saiba mais

Rúben Rodrigues, meia português recém contratado pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV

Um dos reforços contratados pelo Vitória nesta janela de transferências, o meia Rúben Rodrigues não foi relacionado para a partida deste sábado, 12, contra o Internacional. O clube informou que o atleta ainda não está regularizado no BID da CBF.

Jogador português, Rúben Rodrigues ainda aguarda a documentação necessária para poder poder atuar no Brasil. O Leão da Barra ressaltou que atletas europeus têm um processo “mais demorado” para obterem esses registros.

Com isso, o novo técnico Fábio Carille ainda não poderá contar com Rodrigues e a estreia do português deve acontecer na partida seguinte do Campeonato Brasileiro, quando o Vitória visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos.

Ainda sem Rúben Rodrigues, o Vitória encara o Internacional às 16h30 deste sábado, no Beira-Rio, em duelo válido pela rodada 13 do Brasileirão.