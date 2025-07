Carille destaca conhecimento do elenco e projeta retomada do Vitória

Fábio Carille, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O técnico Fábio Carille destacou, em sua apresentação oficial nesta sexta-feira, 11, que já conhece grande parte dos jogadores do Vitória, mesmo sem ter trabalhado diretamente com grande parte deles. Para ele, isso foi um dos principais fatores que o motivaram a aceitar o desafio no Rubro-Negro, que vive momento delicado na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A.

Durante a entrevista coletiva em Porto Alegre, onde comandou seu primeiro treino no CT do Grêmio, Carille ressaltou que o início de trabalho será exigente devido à sequência de jogos. A preparação para enfrentar o Internacional neste sábado, 12, às 16h30, no Beira-Rio foi encerrada com um único treinamento, e o treinador já teve seu nome registrado no BID da CBF.

"O que mais me motivou foi essa camisa, que é respeitada, um torcedor que a gente sabe que é apaixonado, por conhecer muitos jogadores, não de ter trabalhado juntos, mas de acompanhar e acreditar que podemos nos recuperar muito bem dentro da competição. As primeiras semanas vão ser de poucos treinos por conta do nosso calendário, já tem jogo quarta, já tem jogo sábado, no próximo meio de semana também".

Carille também explicou como pretende lidar com o momento do clube na tabela. Para ele, o foco não deve estar na classificação geral, mas em tratar cada partida como uma decisão — começando pelo confronto direto com o Internacional fora de casa.

"É o primeiro fora (da zona de rebaixamento) e uma coisa que vou trazer para os jogadores nesse primeiro jogo é não pensar no campeonato e sim pensar a cada jogo, já que cada um é uma decisão. Temos 26 rodadas e 26 decisões e a primeira delas é contra o Inter, mas depois pensamos no Botafogo. Não adianta olhar lá na frente sendo que temos uma decisão agora, é assim que vou tratar com os jogadores".

O treinador também falou sobre sua relação com as categorias de base, dizendo que pretende se aproximar dos jovens talentos do clube o quanto antes. A relação da base com o técnico Thiago Carpini, ex-Vitória, era um dos fatores criticados pela torcida do clube baiano.

"Gosto muito das categorias de base e em todos os clubes sempre tiveram muitos jogadores da base. Como vamos ter jogo em cima de jogo nas próximas semanas, não sei se vou me aproximar, mas quero acompanhar o quanto antes. Sei que eles treinam ali no Barradão, no mesmo espaço, então quero estar próximo e quem sabe puxar alguns jogadores para o profissional".

O Vitória também poderá contar, além do novo treinador, com os recém-regularizados Renzo López e Thiago Couto no duelo contra o Inter. O meia português Rúben Rodrigues, por outro lado, não teve nome registrado no BID da CBF nesta sexta-feira, 11, e de acordo com as regras da entidade, não está apto para estrear com a camisa rubro-negra.