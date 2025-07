Atacante que esteve próximo do Vitória deve jogar o Brasileirão; entenda

Gonzalo Tapia não se destacou pelo River Plate - Foto: Divulgação/River Plate

O atacante Gonzalo Tapia, do River Plate, que esteve próximo do Vitória em dezembro do ano passado, deve desembarcar no país e disputar o Campeonato Brasileiro. Segundo o portal ge.globo, o jogador chileno deve ser o novo reforço do São Paulo.

Conforme a reportagem, o River deve liberar Tapia por empréstimo para o time paulista devido ao limite de estrangeiros imposto pela AFA, entidade que controla o futebol argentino. O atacante não se destacou pelo clube de Buenos Aires e disputou apenas sete jogos, sem gols ou assistências.

Em entrevista ao Arena Rubro-Negra, o presidente Fábio Mota chegou a revelar que as negociações com Gonzalo Tapia "estavam bem encaminhadas". No entanto, o atacante de 23 anos optou por fechar com River Plate.

Gonzalo Tapia ficou livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Universidad Católica em 2024, quando se destacou com 11 gols e quatro assistências em 33 jogos disputados. Além do Leão da Barra, o atacante despertou o interesse de outros clubes do Brasil e do México.