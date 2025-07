Bandeira do Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Internacional se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra tentando fugir da zona de rebaixamento, e o Colorado buscando a saída dela. A bola rola no Estádio Beira-Rio neste sábado, 12, às 16h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar final.

Para o ChatGPT, vai dar Colorado, e por 2 a 0 no placar final. "O Internacional joga no Beira‑Rio e aparece como claro favorito, especialmente pelo desempenho superior ao longo da temporada e pelo retrospecto positivo em casa", explica.

"Ambos têm 11 pontos e lutam contra o rebaixamento, mas o Inter acabou a 12ª rodada na 17ª posição, enquanto o Vitória estava em 16º. Ainda assim, o Colorado apresenta um elenco com jogadores mais consistentes e em melhor fase técnica", analisa.

"O Leão da Barra apresenta nova comissão técnica com Fábio Carille, que chega para dar padrão tático. No entanto, a equipe ainda carece de entrosamento e regularidade. Equilíbrio defensivo esperado, com o Inter reforçado e o Vitória ainda ajustando seu jogo com o novo técnico", continua.

"Pouca efetividade ofensiva do Vitória diante da defesa caseira bem estruturada, enquanto o Colorado deve aproveitar chances claras em casa. No primeiro tempo, o Internacional impõe ritmo, cria chances, e pode abrir o placar com um chute de fora da área ou bola aérea", opina.

"No segundo tempo o Vitória pressiona, mas não consegue espaço ofensivo. O Inter explora contra-ataques e amplia a vantagem. Clube cria conforto para fechar com segurança. Vejo o Internacional vencendo por 2 a 0: resultado realista, reflete a vantagem do mando de campo, melhor elenco e ajuste defensivo do Colorado", finaliza.

A Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, concordou com o placar de 2 a 0 para o Inter: "O Vitória está lutando para se afastar da zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para melhorar sua situação. O Internacional tem um elenco mais forte e experiente, com jogadores que podem ser fundamentais para o sucesso da equipe".

"O Vitória terá dificuldades para conter o ataque do Internacional. O jogo promete ser disputado, com o Vitória lutando para se recuperar e evitar o rebaixamento. Acredito que o Internacional terá a vantagem necessária para conquistar a vitória", completa.