Carille perdeu invencibilidade de 34 jogos contra o Vitória; relembre

Yago Felipe e Clayson durante disputa de bola - Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Anunciado como novo técnico do Vitória, Fábio Carille teve a temporada de 2017 como a mais importante da sua carreira. Em sua primeira passagem pelo Corinthians, o treinador de 51 anos se sagrou campeão paulista e brasileiro, emendando ainda uma sequência de 34 jogos sem perder. O responsável por encerrar essa invencibilidade? O Leão da Barra.

Além dessas 34 partidas sem derrotas, o Corinthians de Carille foi o time que permaneceu mais partidas invicto na era dos pontos corridos do Brasileirão: um total de 19. No entanto, ao enfrentar o Vitória na 21ª rodada, o Timão foi derrotado pela primeira vez naquele campeonato.

Em plena Neo Química Arena, o Vitória do então técnico Vagner Mancini venceu o Corinthians de Carille por 1 a 0, com gol do atacante Santiago Tréllez. Na ocasião, assim como neste ano de 2025, o Leão da Barra brigava contra o rebaixamento e acabaria aquela competição na 16ª posição.

Além do tento marcado por Tréllez, o Rubro-Negro chegou a marcar pela segunda vez com o zagueiro Kanu. No entanto, a arbitragem do jogo anulou equivocadamente o lance por impedimento, durante uma época que não existia o VAR.

Tréllez foi o autor do gol rubro-negro | Foto: Reprodução/YouTube

Quem jogou?

Vagner Mancini mandou o Vitória a campo com a seguinte formação: Fernando Miguel; Caique Sá, Wallace, Kanu e Juninho; Ramon, Uillian Correia e Yago (Fillipe Soutto); Neilton (Carlos Eduardo), David (Patric) e Tréllez.

Carille, por outro lado, escalou o Corinthians com: Cássio; Fagner, Balbuena (Jadson), Pedro Henrique e Guilherme Arana (Moisés); Gabriel e Maycon; Clayson, Rodriguinho e Romero (Marquinhos Gabriel); Jô.

Fábio Carille foi campeão brasileiro pelo Corinthians | Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Agora, Fábio Carille muda de lado e vai comandar o Vitória no Campeonato Brasileiro de 2025. Seu primeiro desafio será o jogo contra Internacional, às 16h30 deste sábado, 12, no Beira-Rio, pela 13ª rodada.