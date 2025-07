Situação humilhante do Vitória é culpa da torcida

Fábio Mota é presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Ainda me lembro do dia 9 de dezembro, um dia após a última rodada da Série A de 2024. Estávamos eu, Fábio Mota, Thiago Carpini, Manoel Tanajura Neto, vários outros sócios do Vitória e a imprensa. O encontro, que ocorreu outras vezes nos dias seguintes, foi para debater o planejamento do Leão para 2025. Lá, tivemos voz ativa, aprovamos e comemoramos as contratações feitas pelo clube e saímos com a ideia de um ano perfeito, não tinha como dar errado.

A história acima é puramente fictícia, entretanto, às vezes parece que foi assim que o planejamento do Vitória foi feito. Pelo menos é assim que parece que ocorreu para Carpini e o presidente Fábio Mota.

Após mais uma eliminação vexatória em 2025, dessa vez para o Confiança na Copa do Nordeste, mais uma vez foi citado que alguns jogadores que não deram certo tiveram as suas contratações comemoradas pelos torcedores e elogiadas pela imprensa baiana.

Esse 'escudo' vem sendo utilizado de forma constante por Fábio Mota em suas últimas entrevistas. Na terça, após a eliminação para o Confiança, foi a vez do ex-técnico Thiago Carpini endossar o discurso.

Contratações aprovadas

Em 25 de março deste ano, o Vitória somou 18 contratações com as chegadas de Léo Pereira e Erick. Antes deles, haviam chegado na Toca: Gabriel, Zé Marcos, Lucas Halter, Hugo, Claudinho, Jamerson, Val Soares, Ronald, Baralhas, Thiaguinho, Bruno Xavier, Wellington Rato, Lucas Braga, Fabrício Santos, Felipe Cardoso e Carlinhos.

Dos nomes citados acima, Rato, Claudinho Baralhas e Hugo talvez tenham sido os nomes mais unânimes. Entretanto, outros como Carlinhos, Val Soares, Lucas Braga, Thiaguinho e Bruno Xavier nem teriam desembarcado no aeroporto, se a reunião fictícia citada no início do texto tivesse ocorrido.

O que Mota chama de aprovação da torcida, nada mais foi, na maioria dos casos, que um voto de confiança para um time que terminou o ano de 2024 em alta. Até por conta disso, as vaias e reclamações em massa no Barradão demoraram a acontecer. Mas a paciência esgotou.

Para além disso, é necessário saber separar as coisas. O torcedor tem todo o direito de comemorar ou criticar as contratações feitas pelo time. Mas querer dividir essa 'conta' quando as coisas não vão bem não faz sentido.

A torcida age pela emoção. Presidente, treinador, diretor esportivo e todos aqueles que fazem parte do planejamento recebem salários para isso. Até podem errar durante o percurso, o que não dá é pra fazer disso algo recorrente. Essa conta eu não divido.