Vitória: vexame no Nordestão reforça fracasso do planejamento de Fábio Mota

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A volta do Vitória a campo depois de um mês foi com tristeza para os torcedores presentes no Barradão na terça-feira, 8. O Leão jogou mal e perdeu para a Confiança por 1 a 0, acabando eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste.

O fracasso na competição regional foi mais um do clube durante 2025 e contrasta diretamente com o empolgante planejamento do presidente Fábio Mota para o ano.

Em dezembro de 2024, Fábio Mota concedeu entrevista à rádio A TARDE FM, em que afirmou os objetivos do Vitória para cada competição da temporada 2025. O mandatário do Rubro-Negro planejou chegar às finais do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste e até mesmo da Sul-Americana.

Após o novo fracasso, agora na Copa do Nordeste, cortes da entrevista de Fábio Mota à A TARDE FM voltaram a repercutir nas redes sociais. Assista o vídeo.

Fracassos

Copa do Brasil - Terceira fase

O primeiro fracasso do Vitória na temporada aconteceu em março, quando, em pleno Barradão, perdeu para o Náutico na terceira fase da Copa do Brasil e deu adeus à competição ainda na segunda fase.

À A TARDE FM, Fábio Mota fez até um planejamento modesto para o Vitória na competição, afirmando o intuito de chegar pelo menos na terceira fase. No entanto, nem isso foi cumprido.

Campeonato Baiano - Final

Fábio Mota planejou o Vitória como finalista do Campeonato Baiano, no único 'sucesso' da sua afirmativa à A TARDE FM. O Leão liderou a primeira fase da competição e chegou na final ainda invicto. No entanto, viu o rival Bahia ficar com o título após vencer na Fonte Nova e empatar no Barradão. A comemoração foi na casa do Leão.

Copa Sul-Americana - Final

O presidente do Vitória fez uma projeção ousada para campanha do Vitória na Sul-Americana, competição que o clube não disputava desde 2016. Para ele, o Leão poderia ser finalista da competição.

A realidade se mostrou diferente do planejado por Fábio Mota e o Vitória sequer passou da fase de grupos da Sul-Americana, ficando em terceiro em um grupo que tinha Universidad Catolica, Cerro Largo e Defensa y Justicia.

O Leão venceu apenas uma partida e não conseguiu avançar mesmo atuando por mais de 80 minutos com um jogador a mais que o adversário na última rodada.

"Vamos focar na Copa Sul-Americana. Não só pela questão do orçamento. Primeiro, é o calendário internacional que a gente sempre buscou, a marca do Vitória que vai estar lá. E lutar por um título inédito para o Vitória e o Nordeste. A gente planeja chegar longe", disse Mota ao ge no início do ano.

Eliminação do Vitória na Sul-Americana após derrota para a Universidad Catolica | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Copa do Nordeste - Final

No fracasso mais recente, o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste nas quartas de final, também no Barradão, para o Confiança. A projeção de Fábio Mota era ter o Vitória como finalista, o que não acontece há 15 anos. O sonho foi adiado mesmo de um lado da chave sem nenhum adversário da Elite do futebol brasileiro.

"Ano passado a gente priorizou Baiano porque tinha seis anos que não ganhava. Esse ano, entre Baiano e Copa do Nordeste, a gente vai priorizar a Copa do Nordeste. Entre Copa do Brasil e Sul-Americana, a gente vai priorizar a Sul-Americana", declarou Mota após ficar com o vice estadual.

Expectativa de Fábio Mota não se confirmou meses depois | Foto: Editoria de Arte A TARDE

Impacto financeiro

Apesar das projeções mais animadas de Fábio Mota em entrevista à A TARDE FM, o Vitória foi mais conservador oficialmente e teve metas menores de premiações em competições no orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo em dezembro de 2024. O valor bruto total do orçamento foi de R$ 282,3 milhões, o maior da história do clube.

No Campeonato Baiano, o Vitória projetou receber R$ 300 mil por ir à final do Campeonato Baiano. Conseguiu.

Na Copa do Nordeste, o Vitória esperou receber R$ 1,2 milhão por vaga na final, além do valor de R$ 3,5 milhões recebido somente por participação. No entanto, a eliminação nas quartas de final resultou em apenas mais R$ 550 mil.

Na Copa do Brasil, o Vitória planejou chegar na terceira fase e acumular uma premiação de R$ 5 milhões. No entanto, com a eliminação na competição, se despediu com R$ 3,4 milhões.

Na Copa Sul-Americana, o planejado no Orçamento foi somente fase de grupos e receber R$ 4,9 milhões. Com atualização de valores por parte do Conmebol, o Leão recebeu R$ 5,75 milhões: US$ 900 mil por participação (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil).

Vitória na derrota para o Confiança na Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

E no Brasileirão?

De agora até o final de 2025, o Vitória terá somente o Campeonato Brasileiro para se dedicar. Na entrevista à A TARDE FM, Fábio Mota projetou conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Já no orçamento do clube, o objetivo é somente permanecer na competição e embolsar R$ 20 milhões por isso.

Após 12 rodadas, o Vitória está na 16ª posição da Série A, com apenas 11 pontos conquistados e fora da zona de rebaixamento somente por ter rmelhor saldo de gols do que o Internacional.