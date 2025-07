Cobrado nas arquibancadas, Carpini admite "vexame" contra o Confiança

Thiago Carpini foi muito cobrado nas arquibancadas do Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória conheceu seu quarto insucesso na temporada de 2025. Dessa vez, o Rubro-Negro perdeu para o Confiança em pleno Barradão, nesta última terça-feira, 8, e foi eliminado da Copa do Nordeste ainda nas quartas de final. O inesperado resultado revoltou os torcedores presentes nas arquibancadas, que se manifestaram principalmente contra o técnico Thiago Carpini e suas escolhas para a equipe.

Durante entrevista coletiva concedida após o apito final, Carpini assumiu a responsabilidade pela eliminação e diz compreender as críticas. O técnico foi muito vaiado e teve seu nome gritado de maneira irônica pela torcida rubro-negra. Ele também garantiu que não vai deixar o clube se não for demitido.

O que você ouviu do torcedor eu também ouvi, eu estava no campo também. O torcedor tem o direito. Eu sou o comandante e o torcedor quer buscar culpado. Eu tenho muita culpa e assumo a responsabilidade, mas não existe possibilidade nenhuma de entregar o cargo. Zero. Eu vou trabalhar porque isso é minha vida. Nada muda da minha parte. Thiago Carpini - Técnico do Vitória

"Reconheço que estamos errando, falhando muito, que foi uma noite trágica e vergonhosa, mas em relação a demissão não tenho medo. Se eu tivesse medo, não tinha vindo aqui ano passado e aceitado um desafio tão grande. Foi um golpe doído, mas temos que juntar os cacos e seguir trabalhando", afirmou.

Carpini reconheceu que a queda no Nordestão foi algo "vexatório" para o Vitória. Após os insucessos no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o treinador indicou que a derrota para o Confiança tenha sido a pior de sua trajetória no Barradão. "Não é vexatório só para o torcedor, é vexatório para nós também. Talvez a derrota mais pesada que já tivemos aqui no Vitória. O mínimo que devemos é ter vergonha na cara, começando por mim, enquanto comandante".

Não posso dizer nada, só pedir desculpa para o torcedor. Vou falar o que para o torcedor? Veio aqui no Barradão às 21h30 e viu o time ser eliminado. Thiago Carpini - Técnico do Vitória

O técnico do Leão da Barra avaliou negativamente o desempenho da sua equipe dentro de campo, além de reconhecer que hoje o time ainda busca a "formação" ideal. "A gente fez um jogo abaixo do que quando paramos, a gente estava perto de encontrar um caminho. Hoje cometemos muitos erros. Não encontramos a formação que entregue o que a gente precisa. Temos que seguir trabalhando para encontrar esse caminho", admitiu.

Thiago Carpini, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Elenco da Copa do Nordeste

Com uma série de saídas no elenco, incluindo a mais recente do volante Ronald, o Vitória teve menos opções para montar o time que enfrentou o Confiança. Thiago Carpini não pôde contar com Renzo López, Rúben Rodrigues e Thiago Couto, reforços que chegaram após o fim do período de inscrições da Copa do Nordeste.

"Sobre os reforços para a Copa do Nordeste, a chegada do nosso diretor foi apenas uma semana antes do fechamento da janela. Depois foi muito pouco tempo para trabalhar as contratações. Agora não adianta falar do Janderson, que foi muito criticado por todos, como a solução para nossos problemas. O Mosquito a mesma coisa, tinha uma cláusula e foi embora. Era o desejo do atleta, são coisas que a gente não controla. Tudo que aconteceu precisava acontecer, e a gente tem que encontrar um caminho de alguma maneira", explicou,

Ainda de acordo com Carpini, realizar grandes reformulações e mudanças em grupos de atletas é um processo árduo. Ele diz prezar pela "continuidade" e frisou também estar incomodado com o momento do Vitória. "A insatisfação é de todos. Quando as coisas não acontecem você tem dificuldade para encaixar. A gente trabalha sempre com a corda no pescoço. Os atletas que chegam, eu penso em como extrair o melhor deles. Quando eu insistia em situações, é porque acredito na sequência, na continuidade. Eu preciso conviver com os atletas para extrair o melhor deles. Acho que agora é conviver um pouco mais com os que chegaram e entender como introduzir eles o mais rápido possível", finalizou.