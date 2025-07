Volante recebe proposta da Europa e fica fora de jogo do Nordestão

Peça importante do Vitória, o volante Ronald ficou de fora até do banco de reservas na partida desta noite de terça-feira, 8, contra o Confiança. Segundo informações da Rádio Sociedade, o jogador recebeu proposta de um time da Bulgária e deve deixar o clube baiano.

Conforme a emissora, Ronald pediu para não atuar no duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O clube europeu está disposto a pagar o valor integral da multa rescisória dele: 600 mil dólares (cerca de R$3,3 milhões).

Meio-campista de 28 anos, Ronald vinha sendo titular do time rubro-negro e já disputou 29 partidas na temporada de 2025, sem gols ou assistências.

Meu amigo @matoswilton apurou que o meio-campo Ronald está de saída do @ECVitoria. Jogador recebeu proposta do futebol da Bulgária no valor de U$$ 600 mil e já pediu para sair. A diretoria rubro-negra fez uma oferta para cobrir, porém a situação é muito difícil de reverter.