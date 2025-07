Vitória perde para o Confiança e está eliminado da Copa do Nordeste

Zagueiro Edu com a bola dominada - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está eliminado da Copa do Nordeste. Em jogo realizado nesta noite de terça-feira, 8, no Barradão, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Confiança nas quartas de final e adiou o sonho de conquistar mais um título regional.

Com muita dificuldade para furar o bloqueio do Dragão em toda a partida, o Leão da Barra foi castigado na reta final, aos 46 minutos do segundo tempo. Rafinha marcou para os visitantes e definiu o placar de 1 a 0.

Agora, o Leão da Barra muda o foco para o Campeonato Brasileiro. O time comandado por Thiago Carpini volta a campo no próximo sábado, 12, às 16h30, para enfrentar o Internacional pela 13ª rodada.

PRIMEIRO TEMPO

Aos 3 minutos, Zé Marcos carregou a bola e arriscou uma bomba de fora da área. O goleiro Felipe teve trabalho para mandar a bola para escanteio.

Apenas dois minutos depois, foi a vez de Osvaldo. O atacante cruzou a bola na segunda trave e achou Ricardo Ryller, que cabeceou por cima e tirou tinta da trave.

Ryller teve uma das chances do Vitória no primeiro tempo | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após criar duas chances, o Vitória vacilou na defesa e deu boa oportunidade para o Confiança. Aos 8, Zé Marcos recuou mal e a bola ficou para Neto de frente com Lucas Arcanjo. No entanto, o atacante finalizou mal e mandou pra fora.

Aos 26, o Confiança chegou. Ronald Camarão invadiu a área em boas condições de finalizar, mas caiu após dividida com Maykon Jesus e pediu pênalti. A arbitragem mandou seguir.

Na pressão, o Leão da Barra chegou de novo aos 32 minutos. Cáceres ajeitou de cabeça para o meio da área e Osvaldo chegou batendo. A bola explodiu em Valdo e Willian Oliveira mandou para fora no rebote.

SEGUNDO TEMPO

Com três alterações, o Vitória abriu mão da linha de três zagueiros. Aos 5 minutos, o time rubro-negro começou arriscando chute de média distância com Matheuzinho. A bola quicou e quase engana o goleiro Felipe, que ficou com ela.

Aos 19 minutos, Lucas Halter arriscou jogada individual e conseguiu passar por dois marcadores. Na hora de finalizar, no entanto, não conseguiu impor muita força e parou em defesa tranquila de Felipe.

Muito recuado no segundo tempo, o Confiança chegou aos 22. Luiz Otávio mandou bola bola para Breyner Camilo, que dominou e mandou uma bomba. Em dois tempos, Lucas Arcanjo conseguiu defender.

Aos 30, após belo drible de Breyner Camilo em Halter, o Dragão arrumou uma boa falta e arriscou direto com Vitinho. A bola veio quente e Lucas Arcanjo mandou para escanteio.

Quase gol rubro-negro aos 38! Após corte errado da defesa sergipana, a bola sobrou para Claudinho dentro da área. O lateral-direito chegou batendo forte para o meio, mas Kayzer não conseguiu alcançar a bola por pouco.

E o castigo veio na reta final. Aos 46 minutos, Thiago Santos ganhou disputa após tiro de meta e ajeitou para Rafinha. O meio-campista do Dragão chapou de canhota e a bola desviou, enganando Arcanjo e morrendo na rede rubro-negra.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x1 Confiança

Copa do Nordeste - Quartas de final

Local: Barradão

Data: 8/7/2025

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araújo da Silva (MA) e Rafael Costa Pinheiro (MA)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Transmissão: Premiere

Cartões amarelos: Ricardo Ryller e Pepê (Vitória); Felipe (Confiança)

Gol: Rafinha aos 46 minutos do 2° tempo

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter e Zé Marcos (Erick); Cáceres (Claudinho), Ricardo Ryller (Pepê), Willian Oliveira (Baralhas), Matheuzinho e Maykon Jesus; Osvaldo (Léo Pereira) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.

Confiança: Felipe; Valdir Júnior, Renilson (Matheusinho), Valdo e Alan Cardoso (Maicon); Vitinho (Rafinha), Luiz Otávio e Nicholas (Lucas Souza); Breyner Camilo, Ronald Camarão e Neto (Thiago Santos). Técnico: Luizinho Vieira.