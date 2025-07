Vendido, Janderson posta indireta em deboche pós eliminação do Vitória

Muito contestado pela torcida, Janderson foi vendido pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Recém vendido ao Göztepe, da Turquia, Janderson publicou uma mensagem enigmática após a eliminação do Vitória para o Confiança, nesta noite de terça-feira, 8, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros consideraram que o atacante mandou uma indireta em deboche.

Durante sua passagem pelo clube baiano, Janderson era muito contestado pela torcida por causa de seu desempenho em campo. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de 26 anos postou a frase "falo nada, só observo", acompanhada de emojis.

| Foto: João Grassi

Em entrevista coletiva, Thiago Carpini foi questionado sobre a saída de atletas após o fim do período de inscrições do Nordestão. O técnico respondeu que a relação de Janderson com a torcida já estava muito desgastada. "Agora não adianta falar do Janderson, que era muito criticado por todos, como a solução para nossos problemas".

Janderson entrou em campo pelo Vitória em 63 oportunidades, marcando 11 gols e distribuindo quatro assistências. Artilheiro do time em 2025, com oito bolas nas redes em 34 jogos, o atacante vivia jejum de 11 partidas consecutivas sem marcar antes de deixar o clube.