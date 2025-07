Eliminação da Copa do Nordeste pode selar destino de Carpini no Vitória

Thiago Carpini - Foto: Victor Ferreira/Divulgação/ECVitória

Após mais uma eliminação dentro do Barradão, o técnico Thiago Carpini vive seu momento mais delicado à frente do Vitória. A derrota para o Confiança, nesta terça-feira, 8, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, aumentou a pressão sobre o treinador, que pode ser desligado do cargo. Uma coletiva de imprensa está marcada para esta quarta-feira, 9, quando o clube deve anunciar oficialmente o futuro do comandante.

“Talvez a derrota mais pesada que já tivemos aqui no Vitória. O mínimo que devemos é ter vergonha na cara, começando por mim”, afirmou Carpini, visivelmente abatido após o jogo. Questionado sobre a possibilidade de pedir demissão, foi direto: “Não existe chance nenhuma de entregar o cargo. Zero”.

Apesar do discurso firme, Carpini admitiu que a decisão está nas mãos da diretoria. “Não posso te responder isso porque eu sou treinador, não sou presidente”, disse. A permanência do técnico pode ser revertida nos bastidores, diante da forte pressão da torcida rubro-negra.

Temporada marcada por fracassos:

O ano de 2025 tem sido de resultados frustrantes para o Vitória. Sob o comando de Carpini, o time acumulou eliminações dolorosas em diferentes competições:

- Copa do Brasil: eliminado pelo Náutico, no Barradão

- Campeonato Baiano: perdeu o título para o Bahia, também em casa

- Copa Sul-Americana: apenas uma vitória em seis jogos

- Copa do Nordeste: queda diante do Confiança, time que ocupa a zona de rebaixamento da Série C.

A lua de mel entre Carpini e a torcida, construída após a recuperação surpreendente na Série A de 2024, virou amargura. “O torcedor tem o direito de protestar. Eu também ouvi as vaias”, declarou o técnico.

Convicção no trabalho

Apesar das críticas, Carpini mantém o discurso de continuidade e reforça a confiança no trabalho com o elenco. “Eu penso sempre em como extrair o melhor dos atletas. Os clubes da elite não passam por reformulação o tempo todo. Precisamos conviver mais com os jogadores que chegaram.”

A crise instalada no Vitória deixa o futuro do treinador em aberto. A definição oficial deve vir nesta terça-feira, quando o clube se posicionará de forma definitiva.

O próximo compromisso do Leão será neste sábado (12), às 16h30, contra o Internacional, no Beira-Rio, em duelo direto contra o rebaixamento na Série A. As duas equipes possuem a mesma pontuação, porém o time baiano tem um saldo de gol melhor que o rival.