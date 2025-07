Oficial: Thiago Carpini não é mais técnico do Vitória

Thiago Carpini não é mais técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fim da linha. Após quase 14 meses de passagem, Thiago Carpini não é mais técnico do Vitória. O profissional de 40 anos teve saída anunciada nesta tarde de quarta-feira, 9, durante entrevista coletiva realizada no Barradão. O Leão da Barra vive uma temporada de fracassos, o que motivou a decisão da diretoria rubro-negra.

Após demitir Carpini, o Vitória já tem uma nova data para anunciar um novo treinador e também já tem um perfil definido.

O mais novo insucesso do Vitória aconteceu nesta noite de terça-feira, 8. Em pleno Barradão e com uma atuação muito abaixo do esperado, o Vitória perdeu para o Confiança e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste.

Após o gol dos sergipanos, a resposta das arquibancadas foi imediata. Rubro-Negros aplaudiram e cantaram ironicamente o nome de Carpini, que posteriormente foi vaiado e xingado por diversos torcedores. O técnico, no entanto, disse em entrevista que não abandonaria o cargo.

"O que você ouviu do torcedor eu também ouvi, eu estava no campo também. O torcedor tem o direito. Eu sou o comandante e o torcedor quer buscar culpado. Eu tenho muita culpa e assumo a responsabilidade, mas não existe possibilidade nenhuma de entregar o cargo. Zero. Eu vou trabalhar porque isso é minha vida. Nada muda da minha parte", garantiu.

Durante um longo período, Thiago Carpini esteve prestigiado no Vitória e foi mantido no comando em meio a pressão após a eliminação na Copa Sul-Americana e má campanha no Campeonato Brasileiro. O técnico trabalhou na intertemporada do Mundial de Clubes, mas a atuação ruim diante do Confiança fez a diretoria mudar de rota.

De acordo com o presidente Fábio Mota, o clube planeja já ter um novo técnico para a partida deste sábado, 12, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 13ª rodada da Série A. Até a chegada desse profissional, o auxiliar Márcio Goiano comanda os treinos da equipe.

Thiago Carpini foi muito cobrado nas arquibancadas do Barradão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Carpini no Vitória

Contratado em maio do ano passado, Thiago Carpini comandou o Vitória em 73 jogos no total. Seu principal feito no comando do Leão da Barra foi salvar o time do rebaixamento em 2024 e conseguir vaga na Sul-Americana, com uma grande arrancada nas últimas 13 rodadas do Brasileirão.

A boa campanha rendeu uma renovação de contrato e mais respaldo no planejamento para 2025, em que Carpini teve grande influência e participação direta nas contratações de atletas.