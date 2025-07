Vitória define data para anunciar novo treinador; saiba preferência

Fábio Mota durante entrevista concedida nesta quarta-feira, 9 - Foto: João Grassi / Portal A TARDE

Em meio a entrevista coletiva que marcou o anúncio da saída de Thiago Carpini, o presidente Fábio Mota revelou a intenção de fechar rapidamente com um novo técnico. O dirigente afirmou que já conversa com profissionais e espera resolver a contratação até esta próxima quinta-feira, 10.

Sem revelar nomes, Mota ainda disse que não descarta um treinador estrangeiro no Leão da Barra. "É uma possibilidade. Tudo que vem de fora hoje está mais aberto, porque os custos são menores. Não estamos fechados para nenhum mercado", garantiu.

Conforme soube o Portal A TARDE, o Vitória prioriza a contratação de um treinador estrangeiro.

Eliminado de todas as competições de mata-mata, o Vitória agora foca totalmente no Campeonato Brasileiro. Mota disse que espera ter um técnico para comandar a equipe no duelo diante do Internacional, às 16h30 deste sábado, 12, no Beira-Rio, pela 13ª rodada.

"A gente sabe que tem um jogo importante pela frente, então precisamos de um treinador rápido. Minha vontade é ter um treinador sentado para treinar o Vitória no sábado", afirmou Fábio Mota.

Enquanto não fecha com um treinador, o Vitória terá o auxiliar Márcio Goiano comandando os treinos da equipe interinamente.