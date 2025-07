Fábio Carille é o novo treinador do Vitória

Fábio Carille treinou o Vasco da Gama em 2025 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Com planos para fechar com um técnico rapidamente após a demissão de Thiago Carpini nesta quarta-feira, 9, o Vitória fechou a contratação de Fábio Carille, que treinou o Vasco da Gama em 2025. As informações são dos jornalistas André Hernan e Venê Casagrande.

Segundo o ge, o presidente Fábio Mota e o diretor de futebol Gustavo Vieira já tocavam as negociações com Carille. Já de acordo com Hernan, as conversas com o profissional de 51 anos estavam "em bom tom", enquanto Venê Casagrande foi o primeiro a tratar o negócio como fechado.

André Hernan ainda informou que será apresentado um projeto esportivo para Fábio Carille, em que será mostrado o trabalho do Vitória e a projeção do que pode alcançar com a possibilidade de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Eliminado de todas as competições de mata-mata, o Vitória agora foca totalmente no Campeonato Brasileiro. Em entrevista nesta quarta, Mota disse que espera ter um técnico para comandar a equipe no duelo diante do Internacional, às 16h30 deste sábado, 12, no Beira-Rio.

Carreira de Fábio Carille

Sem clube desde que deixou o comando do Vasco em abril deste ano, Fábio Carille começou a carreira como técnico em 2016, inicialmente como interino no Corinthians. Foi efetivado e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 no ano seguinte pelo Timão, além de três Campeonatos Paulistas entre 2017 e 2019.

Além de Vasco e Corinthians, Carille passou por Al-Wehda e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, pelo V-Varen Nagasaki, do Japão, pelo Athletico-PR e Santos, onde foi campeão da última Série B.