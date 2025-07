Sem marcar há 53 dias, Vitória vive maior jejum de gols desde 2021

Leo Pereira, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A má fase do Vitória, que resultou na mudança de comando no Rubro-Negro nesta quarta-feira, 9, se manifesta em todos os lados do campo, especialmente no setor ofensivo. Sem balançar as redes há quase dois meses, o Leão alcançou, na eliminação para o Confiança na Copa do Nordeste, ao seu quinto jogo consecutivo sem marcar gols, marca negativa que não se via no clube baiano há quatro anos.

Treinado pelo técnico Thiago Carpini, o Vitória amargou resultados frustrantes nas últimas partidas, e, além da derrota para a equipe sergipana, também 'se eliminou' da Copa Sul-Americana diante da Universidad Católica e saiu derrotado para o Santos, no Campeonato Brasileiro, em pleno Barradão.

Somado aos empates satisfatórios contra Corinthians e Cruzeiro, todos os duelos citados têm um ponto em comum: o Rubro-Negro ficou sem marcar gols em todos. A última vez que o Leão balançou as redes foi no dia 18 de maio, há 53 dias atrás, no clássico Ba-Vi disputado na Arena Fonte Nova, que terminou em triunfo do Bahia por 2 a 1.

Faz tempo...

A marca é tão deplorável que havia sido batida pela última vez há quatro anos atrás, em 2021, durante a Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou em rebaixamento à terceira divisão. Na ocasião, o Vitória passou por seis jogos sem marcar um gol entre a 24ª e 29ª rodada, somando três empates (Brusque, Coritiba e Botafogo) e três derrotas (Londrina, Goiás e Confiança).

Naquela temporada, o Rubro-Negro colecionou feitos negativos, chegando a passar por quatro jogos sem marcar na mesma competição e até vencer somente uma vez em 16 jogos consecutivos.

Em 2025, a falta de pontaria do clube baiano também se manifesta na assertividade das finalizações. Nesse período sem balançar as redes, o Leão finalizou 61 vezes, sendo que em somente 15 delas forçou o goleiro a trabalhar, resultando em um aproveitamento de 24,6% em chutes no alvo.

E agora?

O setor ofensivo do Vitória também mudou bastante e vai continuar mudando até o final do ano. Além das saídas de Carlos Eduardo, Janderson, Gustavo 'Mosquito' e Wellington Rato, a equipe acertou a contratação do atacante uruguaio Renzo López e do meia português Rúben Rodrigues.

Recém contratados os reforços podem estar à disposição de Fábio Carille, novo técnico do time, a partir do dia 10 de julho, data de abertura da janela de transferências.