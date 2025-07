Carille e Lucas Braga se reencontram no Vitória após parceria no Santos

Lucas Braga, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória apostou na experiência para virar a chave do clube na temporada em meio à crise ofensiva e, recém anunciado, Fábio Carille chega para comandar a retomada do Rubro-Negro no Brasileirão. Em seu segundo trabalho na Série A neste ano, o treinador conhece o futebol brasileiro e deve usar isso ao seu favor para se livrar da sequência negativa de resultados.

O Leão da Barra será a sexta equipe brasileira que Carille comandará em sua carreira e terá à disposição um dos jogadores de confiança nos tempos de Santos: o atacante Lucas Braga. Durante sua primeira passagem no clube paulista, em 2021 e 2022, o jogador de 28 anos atuou em 22 das 25 partidas do treinador, chegando a contribuir com um gol e uma assistência.

O atleta desempenhava uma função diferente do que ele se acostumou a jogar nos últimos anos: a ala-esquerda. Na época, o Santos atuava com uma formação de três zagueiros, semelhante ao time que o Thiago Carpini escalou nos últimos jogos do Vitória, com Lucas Braga fazendo um papel importante na marcação.

Fábio Carille, novo técnico do Vitória | Foto: Raul Baretta / Santos FC

A posição atribuída ao jogador chegou a ser utilizada com frequência até quando Fábio Carille deixou o Santos, chegando a ser aplicada por diversos treinadores até o final da passagem do atacante no clube paulista, em 2024. Desde que chegou ao Rubro-Negro, o atleta foi aproveitado na maioria das vezes como ponta direita.

A confiança do treinador sob o jogador era tanta que, quando assumiu o cargo no Vasco no início desta temporada, indicou a contratação do atleta para o Cruzmaltino e ambos chegaram a negociar. Em 2022, quando o comandante estava no V-Varen Nagasaki, do Japão, as partes novamente chegaram a ter negociações. O acordo, no entanto, foi firmado com o Leão, que desembolsou R$ 5 milhões para contar com o atleta por três anos.

Lucas Braga em campo pelo Santos | Foto: Raul Baretta / Santos FC

Preterido como titular antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, chegando a atuar entre os 11 inicias nas três partidas antes das férias, Lucas Braga voltou no banco de reservas na derrota vexatória para o Confiança e nem sequer foi chamado por Carpini para entrar no jogo no segundo tempo. Na ocasião, Renato Kayzer, Osvaldo, Erick e Léo Pereira foram escolhidos pelo treinador.