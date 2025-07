Internacional x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Esporte Clube Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A saudade do Brasileirão está prestes a terminar, e os torcedores rubro-negros podem reviver as emoções do Brasileiro neste sábado, 12, com o Vitória entrando em campo às 16h30 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional. Já na 13ª rodada da Série A, o Vitória luta para não adentrar a zona de rebaixamento.

O confronto acontece na parte de baixo da tabela - com o Vitória em 16º, última posição antes do Z-4, e o Inter em 17º, abrindo a seção vermelha das classificações, ambos os times têm como missão fugir da zona, acumulando pontos nas próximas rodadas.

Os dois clubes têm 11 pontos até aqui, mas o Rubro-Negro recebe um desafio a mais. Após ser eliminado da Copa do Nordeste nas quartas de final para o Confiança, clube da Série C do Brasileirão, o Vitória tem a missão de se adaptar ao novo técnico, Fábio Carille, que chegou após a demissão de Thiago Carpini.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo e no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero. Técnico: Roger Machado.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Arbitragem