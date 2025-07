Carpini se pronuncia após demissão no Vitória; saiba o que ele disse

Thiago Carpini, ex-técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

"Uma grande honra e aprendizado". Foi assim que Thiago Carpini descreveu sua passagem de quase 14 meses pelo Vitória. Após uma série de maus resultados na temporada, o técnico teve saída anunciada pelo Leão da da Barra nesta última quarta-feira, 9, durante entrevista coletiva no Barradão.

Substituído por Fábio Carille, o agora ex-técnico rubro-negro enalteceu a torcida do Vitória, diretoria e funcionários. Carpini também relembrou com carinho a grande campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024, quando levou o time da zona de rebaixamento à uma vaga na Copa Sul-Americana.

“Foi uma grande honra e aprendizado trabalhar nestes 14 meses no Vitória. Tive a oportunidade de conhecer de perto uma torcida apaixonada e um clube que orgulha o futebol baiano. A campanha de recuperação no Brasileirão de 2024, levando o time para uma competição internacional, ficará marcada positivamente. É claro que percalços também fazem parte de nossa profissão e é de conhecimento público que não estávamos satisfeitos com o desempenho neste período da temporada. Agradeço o suporte da diretoria e funcionários, aos atletas pela dedicação e aos torcedores pelo apoio”, publicou Carpini nas redes sociais.

Nesta temporada, Thiago Carpini não conseguiu o mesmo sucesso de 2024 e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste, além do amargo vice no Baiano e má campanha na atual Série A.

No total, Carpini comandou o Vitória em 73 jogos, com 29 vitórias, 20 empates e 24 derrotas. Sob seu comando, o time marcou 88 gols e sofreu 74.