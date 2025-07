No BID, Carille encerra preparação do Vitória em treino único no Sul

Fábio Carille, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A era Fábio Carille no Vitória oficialmente começou nesta sexta-feira, 11, com o primeiro treino oficial do treinador pelo Rubro-Negro. Em Porto Alegre, o elenco do Leão encerrou a preparação para enfrentar o Internacional, neste sábado,12, às 16h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e já poderá contar com o novo comandante, que também teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Inicialmente, o planejamento do clube era ter o técnico à disposição para trabalhar na última quinta-feira, mas problemas envolvendo o voo adiou o encontro com a delegação rubro-negra. Carille, portanto, viajou direto para a capital gaúcha e fez seu primeiro treinamento no Centro de Treinamento do Grêmio.

O jogo contra o Internacional vai marcar mais estreias para além do treinador. Assim como Carille, o atacante Renzo López e o goleiro Thiago Couto tiveram seus nomes registado no BID e estão liberados para atuar com a camisa do Vitória neste sábado.

Carille não deve fazer muitas mudanças em relação à equipe que vinha atuando com Thiago Carpini. O atacante Lucas Braga, que trabalhou junto com o treinador no Santos, é uma possibilidade de alteração no time titular. O jogador, inclusive, pode ser uma solução momentânea para um dos problemas do Leão na temporada: o lado esquerdo do campo.

Sem Jamerson, entregue ao departamento médico, o técnico tem à disposição o jovem Maykon Jesus, mas já utilizou Lucas Braga como ala-esquerdo nos tempos de clube paulista, em 2021 e 2022, e pode ser uma opção atualmente caso o sistema de três zagueiros seja mantido.