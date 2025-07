Globo pega Band de surpresa e anuncia volta da Fórmula 1

Fórmula 1 estará na Globo para a partir de 2026 - Foto: AFP

A Globo anunciou, na noite desta sexta-feira, 11, o retorno da Fórmula 1 para a partir de 2026. O canal disse que garantiu os direitos exclusivos de transmissão para até 2028 em um modelo multiplataforma.

Em comunicado, a empresa declarou que os brasileiros vão poder assistir a todas as corridas na TV aberta, SporTV, e nas plataformas digitais da Globo.

A Band foi surpreendida com a informação, pois ainda segue com a transmissão exclusiva da Fórmula 1 até o final da temporada.

Histórico da transmissão da Fórmula 1 na Globo

Por quase quatro décadas, até 2020, a Globo levou na TV a Fórmula 1 e marcou uma era ao exibir momentos memoráveis do esporte protagonizados por ídolos nacionais como Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa.

Nos últimos anos, a Band assumiu o compromisso de seguir com as transmissões exclusivas do torneio especial no país.

F1 na emissora carioca

A Globo vai transmitir ao vivo 15 grandes prêmios por temporada. Os outros nove serão exibidos em horário alternativo.

As equipes de reportagem do Esporte da Globo estarão presentes em todas as provas. O conteúdo da Fórmula 1 também será exibido no Globoplay e terá cobertura nos programas esportivos, de entretenimento e nos telejornais.