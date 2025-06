Ayrton Senna é personagem de filme da Fórmula 1 com Brad Pitt

Outros pilotos como Charles Leclerc e Lewis Hamilton também estarão no filme - Foto: Reprodução

O personagem de um dos maiores pilotos brasileiros da Fórmula 1, Ayrton Senna, estará de fato no longa “F1: O Filme” que terá uma impressionante cena protagonizada pelo personagem Brad Pitt, o piloto Sonny Hayes, e o brasileiro. A confirmação aconteceu após a confirmação da família do atleta e empresário.

O filme dirigido por Joseph Kosinski mistura realidade e ficção e foi gravado em circuitos da Fórmula 1 e leva para as telas a interpretação de pilotos reais, como Charles Leclerc e Lewis Hamilton, um dos produtores do projeto. A participação de Ayrton Senna, por sua vez, aparece num flashback que ajuda o espectador a entender a história de Sonny Hayes.

"O Ayrton foi um piloto incrível e achamos que ele teria sido uma inspiração para o nosso protagonista, alguém para admirar", diz o produtor Jerry Bruckheimer, que recebeu a autorização da família Senna para retratar o atleta no filme.

Brad Pitt interpreta o personagem Sonny Hayes | Foto: Divulgação

Ayrton Senna no longa

O produtor comentou também sobre a importância de Ayrton Senna para a Fórmula 1, e como a presença do personagem no filme era indispensável. "Se você perguntar para qualquer piloto quem foi seu nome favorito da Fórmula 1, ou então com quem gostaria de ter corrido, quase todos vão dizer Ayrton Senna. Tínhamos que criar o mito do Sonny Hayes nos anos 1990, e eu não podia deixar passar a oportunidade de ter o Ayrton no filme", acrescenta Kosinski.

No longa, Ayrton Senna é apresentado como o maior rival de Sonny Hayes. Em uma corrida em que eles disputam o primeiro lugar, o personagem fictício sofre um acidente e, sem hesitar, o brasileiro para seu carro para socorrer o colega de pista.

No filme, Ayrton Senna será rival do personagem, Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt | Foto: Divulgação

Jerry Bruckheimer reforçou ainda que o documentário, "Senna: O Brasileiro, o Herói, o Campeão", lançado por Asif Kapadia há 15 anos, foi uma inspiração. "É um documentário incrível como o Ayrton", afirma.

F1: O Filme

O filme conta a história de um piloto veterano de Fórmula 1, que volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. Depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP.

Disposto a todos os riscos, Sonny Hayes monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos.

Além de personagens fictícios, o longa conta com a participação de pilotos reais da Fórmula 1 e foi gravado durante as corridas do Grande Prêmio (GP) da Inglaterra. O elenco de estrelas ainda inclui Kerry Condon, Javier Bardem e Tobias Menzies.

Lewis Hamilton é produtor executivo do longa "F1: O Filme" | Foto: Reprodução / Instagram / @scuderiaferrari

O filme é realizado por uma equipe de peso, entre eles, o próprio diretor, Joseph Kosinski, que dirigiu “Top Gun: Maverick”, e conta com a produção executiva do heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Produzido pela Apple TV, “F1: O filme” terá seu lançamento nos cinemas, e busca por uma nomeação entre os prêmios da Academia, o Oscar.