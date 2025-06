Dupla famosa faz show em local inusitado de cidade baiana; assista

Os cantores falaram sobre o ocorrido nas redes - Foto: Reprodução | Instagram

Iguinho e Lulinha surpreenderam o público de Cruz das Almas nesta quinta-feira, 19. A dupla de forró e piseiro se apresentou para uma multidão de pessoas em um palco inusitado e improvisado de última hora: a varanda de uma casa da cidade.

Os artistas subiram no local e conseguiram um par de microfones, cantando seus maiores sucessos para as pessoas que estavam amontoadas na rua da cidade, que deve receber mais de 100 mil pessoas este ano.

"O nome disso é FORRÓDRILHA!!! Que energia massa foi essaaaa Cruz das Almas-BA? Obrigadoooooo meu Deus! Obrigado a todos que fizeram esse dia histórico!", escreveram nas redes sociais.

Na gravação, que viralizou na rede social TikTok, é possível ver os famosos interagindo com os fãs, mandando beijos, dando tchau e fazendo o símbolo do coração com as mãos.

Nos comentários, diversos internautas se divertiram com a situação. “Cantores normais: só canto no palco. Iguinho e Lulinha: nós cantamos até na laje, não temos frescura não”, brincou uma.

Visita escolar

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que os famosos interagem com os fãs da Bahia de forma inusitada. Na última semana eles invadiram uma escola no município de Capim Grosso e surpreenderam os alunos e professores.

A situação aconteceu após o ônibus da dupla quebrar no meio da estrada, em um local próximo a instituição de ensino. Eles aproveitaram o ocorrido para interagir com os fãs mirins.

“Hoje a aula foi diferente. Obrigado pelo carinho, foi bom demais”, escreveram os artistas na legenda da publicação, em que aparecem tirando fotos e abraçando os jovens, que chegaram a cantar algumas canções deles em coro.