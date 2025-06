Dupla sertaneja surpreende estudantes baianos após incidente

A dupla causou tumulto na escola - Foto: Reprodução | Instagram

Iguinho e Lulinha surpreenderam um grupo de estudantes de uma escola estadual da Bahia nesta quinta-feira, 12. A dupla sertaneja sofreu um incidente com o ônibus que usavam para viajar, que quebrou no meio do caminho, e resolveu fazer uma surpresa para os alunos.

Em um registro, publicado nas redes sociais dos artistas, é possível o momento em que eles adentram o Centro Territorial de Educação Profissional Bacia do Jacuípe III - Edna Daltro, localizado no município de Capim Grosso.

“Hoje a aula foi diferente. Obrigado pelo carinho, foi bom demaissss”, escreveram os artistas na legenda da publicação, em que aparecem tirando fotos e abraçando os jovens, que chegaram a cantar algumas canções deles em coro.

Agenda da dupla pela Bahia

Sucesso no Nordeste, os artistas se preparam para cumprir uma agenda lotada de shows durante o São João deste ano na Bahia. Eles se apresentarão em 32 cidades baianas durante o mês de junho.

Dentre as cidades que receberão os artistas estão Salvador, Guanambi, São José do Jacuípe, Itaberaba, Ipirá, Santo Antônio de Jesus, Cachoeira, Luís Eduardo Magalhães e Candeias.

