Ex de Ana Hickmann é condenado a três anos de prisão

Alexandre e Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Instagram

O embate entre Alexandre Correa e Ana Hickmann ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, 12. O ex-marido da apresentadora foi condenado há três anos de prisão após difamar Edu Guedes, atual cônjuge da famosa.

Segundo informações do Portal LeoDias, a juíza do caso, que foi protocolado pela 4° Vara Criminal da Barra Funda, entendeu que o empresário ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao proferir ofensas contra o chef de cozinha.

“Extrapolou os limites da liberdade de expressão e de opinião, imputando a Guedes a prática de atos criminosos. A prática de atos criminosos foi imputada a Eduardo Guedes de forma genérica e sem se preocupar com a veracidade ou não das informações, mas com a nítida intenção de ofender a sua honra”, disse um trecho do documento.

O documento também não informou se a sentença deve ser cumprida em regime aberto ou fechado, além de a decisão ainda cabe recurso por parte da equipe de defesa do empresário.

Danos morais

Vale lembrar que Alexandre já enfrentou outra batalha judicial contra Edu. Na última semana, ele foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 60 mil, como revelou o colunista Rogério Gentile, do Uol.

O processo foi aberto após Correa acusar o chef de cozinha de ter se envolvido com Ana Hickmann enquanto os dois ainda estavam casados. A declaração foi feita durante uma entrevista concedida por ele, logo após a separação.