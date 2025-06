Veja os motivos que levaram Diego Hypólito a falência

Diego Hypólito fez um relato sobre um momento de crise financeira - Foto: Reprodução | TV Globo

Durante sua participação no BBB 25, sem citar motivos, o ex-ginasta Diego Hypólito fez um relato sobre o momento de crise financeira que enfrentou, quando precisou vender a casa onde morava com os pais na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

“Quando a gente assinou o contrato do nosso imóvel, era em conjunto no meu nome e da minha irmã, para os nossos pais. A gente foi despejado do apartamento. Esse foi um dia muito marcante na minha vida”, afirmou em conversa com outros participantes do reality da TV Globo.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, Diego Hypólito foi sócio do Circo Vostok, mas após um desentendimento com um dos dirigentes, a sociedade foi desfeita. Contudo, eventos e palestras que supostamente contavam com sua participação continuaram a ser comercializados pelo circo sem seu conhecimento.

Sem ser informado com antecedência, Diego não compareceu a esses compromissos, o que resultou na interpretação de uma quebra de contrato por parte dos organizadores, gerando uma dívida milionária contra o ex-atleta.



Para conseguir quitar os débitos, Diego Hypólito precisou vender o imóvel na Barra da Tijuca. Fontes apontam que um dos sócios do Circo Vostok, responsável pela comercialização desses eventos, teria ficado com os valores arrecadados, deixando Diego em uma situação financeira complicada. Além disso, Daniele Hypólito, irmã de Diego, entrou com uma ação judicial contra o Circo Vostok para reconhecer vínculo empregatício e receber salários atrasados.