Supostos 3 netos de Silvio Santos surgem e pedem herança bilionária

Silvio Santos tem herança disputada meses após morte - Foto: Reprodução | SBT e Instagram

A herança de Silvio Santos (1930-2024) poderá passar por uma reviravolta inesperada. Isso porque três novos herdeiros podem surgir a qualquer momento. Trata-se dos irmãos Hugo Sérgio Marques Júnior, Guilherme Marques e Gesica Marques, que entraram na Justiça para provar o parentesco com o apresentador.

Os três são filhos de Hugo Sérgio Marques, que pediu judicialmente para ser reconhecido como herdeiro do famoso anos 1990, e entraram com ação em março com pedidos para serem reconhecidos como netos do dono do SBT.

A informação foi divulgada com exclusividade pelo UOL, que confirmou detalhes do processo, como da citação em que aponta que Hugo Marques nasceu após uma rápida relação de Silvio com uma mulher na década de 1950 em São Paulo.

O que pode mudar na herança de Silvio Santos?

A herança de Silvio Santos já foi dividida, meses depois da morte dele, em agosto passado. No entanto, caso os parentescos sejam reconhecidos, tudo poderá ser redistribuído.

O testamento deixado pelo comunicador envolveu apenas as seis filhas do comunicador, além da mulher, Íris Abravanel.

Próximo passo no caso

A ação ainda é recente e a família Abravanel poderá tentar reverter o caso. Se o pedido de reconhecimento de paternidade for considerado consistente pelo juiz responsável, audiências entre as partes devem ocorrer nos próximos meses.

Em seguida, a Justiça poderá solicitar a realização de exames de DNA envolvendo as filhas, se entender necessário. A exumação do corpo de Silvio Santos é considerado apenas como último recurso — medida é excepcional.

Caso envolvendo Silvio Santos no STF

Hugo Sérgio Marques entrou na Justiça em 1995 pedindo o reconhecimento de paternidade. Em seis oportunidades, Silvio Santos se recusou a fazer o teste de DNA.

O caso chegou ao ministro Marco Aurélio Mello, do STF, em 2004. Hugo morreu em 2015, vítima de um infarto, aos 58 anos.