Filhas de Silvio Santos brigam por herança em paraíso fiscal

Cinco meses depois da morte de Silvio Santos, a família do apresentador está envolvida em uma batalha judicial contra o estado de São Paulo. Isso acontece depois que a herança bilionária começou a ser administrada pela viúva e pelas filhas.

As herdeiras do comunicador estão questionando o pagamento de R$ 17 milhões referentes ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de acordo com o site TV Pop.

O montante que está em disputa pela família dele é de R$ 429,9 milhões, mantidos pelo empresário em contas no exterior, sendo R$ 428,9 milhões centralizados na Daparris Corp Ltd, uma entidade localizada nas Bahamas.

De acordo com a publicação, os valores estavam distribuídos em contas de bancos nos Estados Unidos, como Citibank e SunTrust. A defesa da família de Silvio Santos declara que os valores não se enquadram nas regras tributárias brasileiras.

Em 16 de dezembro, o juiz negou o pedido de segredo de Justiça e o estado de São Paulo, que já apresentou sua defesa, levantou dúvidas sobre a legitimidade de transações e empréstimos realizados pelo empresário antes de sua morte.