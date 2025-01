Alexandre Pato revela imagem inédita de Silvio Santos com filho; veja

Silvio Santos apareceu em cliques raros divulgados por Alexandre Pato - Foto: Divulgação

Alexandre Pato usou o seu perfil do Instagram para relembrar o ano de 2024. Ele compartilhou uma série de fotos com o filho, fruto de seu relacionamento com Rebeca Abravanel.

A postagem acabou surpreendendo seus seguidores com fotos do bebê ao lado de Silvio Santos. O apresentador, pai de Rebeca, morreu em 17 de agosto, aos 93 anos.

"2024, você foi um ano intenso mas muito especial", declarou o jogador de futebol. Benjamin, filho do casal, tem 11 meses, tendo nascido em 12 de janeiro.