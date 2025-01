Raul Gil se despede do SBT após 14 anos

Raul Gil ainda não anunciou seu futuro na TV, embora tenha realizado visitas à Band e à RedeTV! - Foto: Reprodução | SBT

Após 14 anos, o apresentador Raul Gil encerrou neste sábado, 28, a sua carreira no SBT durante o seu programa. O apresentador, que completa 87 anos em janeiro, aproveitou o momento para agradecer aos telespectadores, patrocinadores e à família Abravanel pelas oportunidades.

"Aos nossos patrocinadores, os que acreditaram no 'Programa Raul Gil', e alguns que acreditaram no Raul Gil, na voz, na interpretação, de mandar aquele recado para você telespectador. Acredite, a gente faz muitas propagandas com amor, com coração, com carinho, e o SBT é o que nós mais temos que agradecer, a família Abravanel, que nos acolheu sempre com muito amor, com muito carinho, e ao meu patrão, meu amigo, meu colega, uma pessoa que me ensinou muito as coisas da vida quando eu iniciei minha carreira, Silvio Santos", declarou Raul.

Homenagem a Silvio Santos

O apresentador relembrou sua admiração por Silvio Santos (1930-2024) e destacou o legado deixado pelo ícone da televisão brasileira.

"Eu sempre falei no início, na primeira vez que eu fui entrevistado, logo que ele faleceu. Eu falei: 'Quem faleceu foi Senor Abravanel, Silvio Santos nunca vai morrer'. Silvio Santos será eterno nos nossos corações, na nossa mente. Porque Silvio Santos fez muita coisa boa nessa vida, aqui na Terra, e foi um dos maiores comunicadores desse país, que muitos como eu se espelharam no Silvio Santos para sermos apresentadores. Então, onde você estiver meu amigo Silvio Santos, obrigado", completou Raul.

Novos caminhos

Raul Gil ainda não anunciou seu futuro na TV, embora tenha realizado visitas à Band e à RedeTV! nas últimas semanas.

Com o fim do programa, a faixa de horário de Raul Gil será ocupada pela sessão 'Sábado Série', que vai ao ar das 12h às 14h15. O último episódio do Programa Raul Gil registrou audiência média de 1,9 pontos na Grande São Paulo, segundo dados prévios do Kantar Ibope, alcançando pico de 2,1. No mesmo horário, a Globo liderou com 10,8 pontos, enquanto a Record ocupou a segunda posição com 3,4.