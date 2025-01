SBT demite jornalista com câncer: "Com Silvio Santos não era assim"

Jornalista atuava na produção do SBT Brasil - Foto: Reprodução

Uma nova onda de demissões abalou o setor jornalístico do SBT nesta segunda-feira, 6. Ao todo, cerca de 10 profissionais foram desligados.

Em meio aos cortes, uma funcionária que enfrenta um câncer desde 2019 e precisa de um remédio de mais de R$ 40 mil para sobreviver foi para a rua.

A profissional, que atuava na produção do SBT Brasil, enfrenta um câncer desde 2019. Por conta do convênio médico, conseguiu um tratamento no Hospital Sírio Libanês, um dos mais renomados do Brasil.

"Eles disseram que o SBT não era responsável pelo meu câncer. Só que eu trabalho no SBT desde 2017, e meu câncer no cérebro apareceu em 2019. Eles disseram que não é problema deles", declarou ao Notícias da TV.



Com o Silvio Santos não era assim Márcia Dantas - Ex-jornalista do SBT

O medicamento que controla a doença, chamado lorbrena, não está disponível no SUS e custa cerca de R$ 40 mil. "Esse remédio impediu que a doença se espalhasse. Sem ele, o câncer pode crescer novamente. Perder o convênio é uma sentença de morte", disse a funcionária.

Relatório médico

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o relatório médico aponta que a profissional tem diagnóstico de “adenocarcinoma de pulmão” e que, apesar da boa resposta ao tratamento, “apresentou nova progressão em sistema nervoso central com múltiplas pequenas lesões”. Além do câncer, a paciente também sofre de diabetes tipo 1.

“Os médicos do SBT sabiam da minha condição. Quando soube da demissão, eu chamei o advogado, preciso saber o que fazer”, disse. Segundo ela, a emissora vai manter o convênio médico por apenas seis meses. Mas, após o período, o benefício se torna uma dúvida.