Polícia Civil pede prisão de PM que matou estudante de medicina

- Foto: Reprodução

A Polícia Civil pediu a prisão do soldado Guilherme Augusto Macedo pela morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, 22. O jovem foi morto com um único tiro na madrugada de 20 de novembro.

O delegado Gabriel Tadeu Brienza Viera entendeu que apesar de Acosta reagir a abordagem policial, Macedo "assumiu o risco do resultado morte, porque usou ilegitimamente a arma de fogo para repelir uma suposta ameaça ao seu parceiro de viatura [um soldado da PM]".

A decisão pela prisão ou não do PM cabe a Justiça.

Leia também:

>> PM que matou estudante de Medicina com tiro à queima-roupa é indiciado

>> Guarda matou secretário após saber sobre mudança no local de trabalho

>> Jovem é morto a tiros após tirar foto com gesto de facção na Bahia

Relembre

O caso aconteceu dentro de um hotel na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A ação aconteceu após o estudante dar um tapa o retrovisor da viatura onde estava Macedo. O soldado perseguiu Acosta até a hospedaria, onde disparou. A cena foi gravada por uma câmera no local.

O jovem estava no 5º ano de medicina e queria ser pediatra. Ele era filho de médicos.