Jovem é morto a tiros após tirar foto com gesto de facção na Bahia

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros nesta segunda-feira, 6, em um condomínio no bairro Asa Branca, em Feira de Santana.

A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Alves Gonçalves, que não tinha passagem pela polícia. A Polícia Civil (PC) investiga se o rapaz foi morto após postar uma foto em uma rede social, com um gesto supostamente relacionado a facção criminosa.

As primeiras informações apontam que ele estava no residencial, situado na rua Boa Esperança, quando dois homens se aproximaram de Marcos, analisaram o celular dele, efetuaram vários disparos e fugiram em seguida. O rapaz morreu na hora.

Marcos Vinícius pode ter sido confundido com membro de algum grupo criminoso, pois, segundo a PC, teria publicado uma foto fazendo um sinal associado a uma facção que atua em Feira de Santana. A Polícia Civil faz diligências para tentar identificar e prender os autores da ação.

Marcos era natural da cidade de Curaçá, no norte da Bahia, mas morava em Feira de Santana, com familiares. Não há informações sobre o sepultamento dele. O corpo foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal, após realização da perícia no local no crime, pelo Departamento de Polícia Técnica.