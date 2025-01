Fã aproveita para comemorar aniversário na ‘Melhor Segunda-Feira’: "Especial"

Rita de Cássia (em azul) ao lado de familiares - Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Rita de Cássia Pereira encontrou a forma perfeita de celebrar seus 53 anos: ao som do pagode romântico do cantor Péricles. O artista paulistano vai se apresentar na noite desta segunda-feira, 6, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na ‘Melhor Segunda-Feira do Mundo’, comandada por Xanddy Harmonia.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, ela explicou com detalhes porque decidiu comemorar o aniversário no evento. “Vim especialmente para ver o Péricles. Sou fã dele há muito tempo, desde os tempos do Exaltasamba. Até cheguei cantando uma música dele no Uber até aqui", revelou Rita, cercada por familiares que vão participar da celebração.

Outro fã, José Carlos, de 62 anos, também não deixou de prestigiar a festa, revelando que espera curtir cada segundo da apresentação de Péricles.

"Eu não perco o show dele. Sou fã há muito tempo, gosto das músicas, do ritmo, e ele faz toda a diferença", declarou José.