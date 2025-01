Homem é morto por integrantes do BDM no Cabula

- Foto: Divulgação | Google Maps

Um homem de prenome Lucas foi executado nesta segunda-feira, 6, na Avenida Edgard Santos, entre os bairros do Cabula e Narandiba. Segundo informações preliminares, o crime foi cometido por homens armados, que seriam da facção Bonde do Maluco (BDM).

Em nota, o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) informou que policiais da 23ª CIPM foram acionados para averiguar a ocorrência. “Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato. Um homem se encontrava caído ao solo sem os sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do DPT”, afirmou o comunicado.

A motivação do homicídio ainda está sendo apurada pelas autoridades. Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram a remoção do corpo e iniciaram os trabalhos periciais.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.