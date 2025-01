Namorado de Andressa Urach surge de fralda ao lado de homens

Andressa e o namorado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neste domingo, 5, Cassiano França, namorado de Andressa Urach e ator e modelo de conteúdo adulto, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo inusitado em seu Instagram. A publicação rapidamente ganhou repercussão.

No vídeo, Cassiano aparece ao lado de Fabricio Nunes e Clodomir Neto, os três vestindo fraldas enquanto dançam ao som de 'Moça', música interpretada por Kaprixo. A performance provocou uma onda de reações nos comentários, dividindo a opinião dos internautas.

"Sem criatividade, sem conteúdos, não tem o que fazer, né?", criticou uma seguidora. Outra brincou: "Gente, até hoje o povo do CAPS está de recesso? Esse povo precisa voltar... Adoro."

No dia 1º de janeiro, Andressa Urach usou suas redes sociais para comemorar o primeiro mês de relacionamento com Cassiano. Em uma postagem no Instagram, ela compartilhou sua felicidade e revelou detalhes sobre a intensidade do romance.

“Nunca imaginei na vida tatuar o nome de um homem, mas é tão forte e intenso o que sentimos que realmente parece loucura. Muitos falam que nosso namoro é fake, marketing… E sinceramente, não ligamos! Não precisamos que ninguém acredite. Somos felizes e pessoas felizes estão preocupados em viver, sem fazer mal a ninguém ou tentar tirar a paz do outro”, publicou.