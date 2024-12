Estudante de medicina reage a abordagem policial e morre baleado

Segundo BO, estudante teria resistido à abordagem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um estudante de medicina foi morto nesta quarta feira, 20, após resistir a uma abordagem policial, em um hotel na Zona Sul de São Paulo. A ação foi registrada por uma câmera de segurança por volta das 2h50.

Os PMs do Prado e Macedo estava patrulhando normalmente , quando Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, teria dado um tapa no retrovisor da viatura e fugido. Ele atualmente estava cursando medicina na Universidade Anhembi Morumbi.

De acordo com o boletim de ocorrência, o estudante correu para o hotel em que estava hospedado com uma mulher. Também foi relatado que ele estava muito alterado e agressivo.

Um dos agentes tentava puxar Marco Aurélio pelo braço enquanto o outro havia chutado ele. Durante o embate, o PM Guilherme Augusto disparou contra o jovem na altura do peito. Quando relatado no BO, foi alegado que o estudante havia tentado interceptar a arma do PM Bruno Carvalho.

Ele foi encaminhado para o Hospital Ipiranga, onde passou por uma cirurgia e teve duas paradas cardiorrespiratórias. Mas, mesmo com todos os esforços, ele não sobreviveu e teve sua morte registrada por volta das 6h40.

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso como morte decorrente de intervenção policial e resistência.

Ambos policiais estavam equipados com câmeras corporais, mas nenhuma estava ligada, é o que relata o BO.

Até então, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não se posicionou sobre o caso.