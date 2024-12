Após confusão, mulher acusada de racismo na UFBA é presa

- Foto: Reprodução redes sociais

A mulher agredida por suspeita de proferir falas racistas contra estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi presa e autuada em flagrante pelo crime de injúria e prática de discriminação racial, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com a corporação, "a ocorrência descreve as ofensas como de cunho racista e cita ainda agressões físicas cometidas pela mulher contra alguns estudantes". Após passar por exames legais, ela ficou à disposição da Justiça.

Assim como ela, os estudantes envolvidos na situação também foram ouvidos na Central de Flagrantes e liberados.

A confusão aconteceu na manhã desta terça-feira, 19, no ponto de distribuição de alimentos e no Pavilhão de Aulas (PAC) do campus do Canela. Segundo estudantes, a situação começou na fila do Restaurante Universitário (RU). No momento em que uma estudante bolsista chegou, a mulher começou a desferir diversos comentários racistas contra alunos negros.

Além disso, a mulher, que é estudante de fonoaudiologia, fez outro comentário racista contra um outro aluno. na sequência, uma aluna se revoltou com as ofensas racistas e agrediu a mulher. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que a mulher diz que "os antepassados dela que criaram a universidade". Em seguida, uma estudante empurrou a mulher e a agrediu.

Por meio de nota, a Ufba lamentou o ocorrido e disse que manifestações de intolerância, racismo ou violência física agridem igualmente os envolvidos e à instituição. Disse ainda que os fatos serão apurados e caso sejam comprovados, serão punidos conforme as leis do país e os regulamentos da universidade.