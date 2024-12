Denúncia de racismo gera confusão e agressão física na UFBA

Confusão aconteceu no campus da Ondina - Foto: Reprodução redes sociais

Uma confusão dentro da Universidade Federal da Bahia (UFBA) nesta terça-feira, 19, chamou atenção após imagens se espalharam pelas redes sociais. A briga, que aconteceu no Campus Ondina, envolveu estudantes e uma funcionária da unidade.

Segundo os alunos, o desentendimento teve início após uma funcionária funcionária ter proferido ofensas de cunho racista: “Negro igual a você merece levar chicotada”, “preto só serve para vender droga”.

"A briga começou com ofensas a uma bolsista porque só tinha fichas dos bolsistas pata o almoço. Lá tem dois contratos, sendo um do PDV, que são refeições exclusivas dos bolsistas e, em sua maioria, dos residentes da R1, R2 e R3 e do auxílio moradia. Quando estes bolsistas da lista não chegam, a nutricionista libera as fichas para não bolsistas. Por isso, ela começou a bradar falas racistas e preconceituosas contra os bolsistas e brigar com a nutricionista para liberar as fichas dos bolsistas", explicou uma estudante da unidade.

Com isso, após alguns momentos discutindo, uma das pessoas que estava no ambiente avançou na funcionária, puxou seu cabelo e tentou bater a cabeça dela no chão. Um segurança e pessoas que estavam ao redor tentaram separar.

"Ela ofendeu os bolsistas e uma aluna. Disse coisas como 'pretos como você só servem pra vender drogas e tomar chicotada nas costas'. E tudo começou porque ela estava procurando problema na fila, pois queria a comida dos bolsistas. E aí foram explicar a ela como funcionava, ela achou ruim e a situação começou a aumentar, até ela discutir com uma pessoa no térreo falando vários xingamentos racistas. A menina que estava tentando explicar para não aguentou mais as ofensas e foi para cima e a agrediu", completou uma aluna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e uma equipe psiquiátrica foram acionados.

Em nota, a UFBA lamentou o ocorrido e disse que "os administradores do PAC e o vigilante presente interferiram para conter os ânimos e tomar as providências necessárias, que incluíram o encaminhamento dos envolvidos às autoridades policiais competentes".

A universidade ainda repudiou os atos de "intolerância, racismo e violência física" e afirmou que os fatos serão apurados e quando forem comprovados serão punidos "conforme as leis do país e os regulamentos da Universidade Federal da Bahia".