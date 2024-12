Homem é preso por aliciar adolescente em banheiro do metrô de Salvador

Metrô em Salvador - Foto: Ascom CTB

Um homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) nesta terça-feira, 19, suspeito de aliciar um adolescente de 14 anos no banheiro da estação rodoviária do sistema de metrô de Salvador.

Segundo relato do pai da vítima, em entrevista à RecordTV, o adolescente foi abordado pelo homem enquanto estava no local. "O vagabundo aí foi agarrar ele, ele saiu, aí ele tentou puxar ele de novo. Ele correu e pediu apoio ao pessoal da CCR, que fez a custódia do marginal aí, né?", disse o pai.

Ainda segundo o pai, o suspeito tentou intimidar o adolescente. "Ele ainda tentou dar uma de bravo, disse pro menino: ‘diga vá, diga a verdade do que eu tentei fazer com você’. Eu sou pai, ia cair para dentro, mas me contive. Ele merece tomar umas pancadas para se orientar”, afirmou.

A CCR Metrô Bahia informou, por meio de nota, que repudia qualquer tipo de assédio ou agressão. A concessionária esclareceu que, no final da manhã desta terça-feira (19), agentes de atendimento e segurança acionaram a Polícia Militar após uma denúncia de crime de importunação sexual nas dependências do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o suspeito para a Dercca, onde o caso está sendo investigado.