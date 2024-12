VÍDEO: esposa de Lucas Paquetá detona Salvador e Pelourinho

Duda Fournier é esposa de Lucas Paquetá - Foto: Reprodução

A esposa do jogador Lucas Paquetá, Maria Eduarda Fournier, causou polêmica nas redes sociais ao publicar um vídeo no Instagram afirmando que tinha tirado as joias para visitar o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

Nas imagens, a moça aparece ao lado de uma amiga e debocha do Centro Histórico de Salvador. Ela fez a gravação no ‘close friends’, mas o vídeo terminou vazando e viralizando nas redes sociais.

“Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha”, disse Maria Eduarda rindo em tom deboche.

As reações nas redes sociais não poderiam ser diferentes, um seguidor compartilhou o vídeo e escreveu "queria falar um negocio aqui mas Deus tocou meu coração". Uma outra internauta ironizou a fala de Duda. "Uma carioca com medo de ser roubada? KKKKKK", escreveu.

Duda Fournier, como é conhecida nas redes sociais, está na capital baiana para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, na noite desta terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova.

