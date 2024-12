Consciência Negra: CBF adota protocolo da Fifa contra atos racistas

Vinicius Jr, atacante da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira, 19, diante do Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante do Uruguai. A partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador, cidade com a maior população negra fora da África, o que coincide com o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.

Desta maneira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), adotará o protocolo da Fifa contra atos racistas. O gesto é formado pelo cruzamento dos braços em frente ao peito. A ação poderá ser usada em caso de abuso racista, fazendo com que o árbitro da partida inicie o procedimento que pode terminar em três etapas: interrupção da partida, suspensão do jogo e abandono do evento.

A ação dos "braços cruzados" foi iniciada pela Fifa em agosto deste ano, na Copa do Mundo feminina sub-20, que ocorreu na Colômbia. Em novembro, a CBF pretende adotar o gesto em todas as competições do território.

Grande nome da luta antirracista no esporte, e fora dele, o brasileiro Vinicius Jr concedeu entrevista a CBF TV nesta terça-feira, 19, e abortou a sua luta destacando o poder da sua voz e campanhas contra o racismo.

"Eu sei da minha importância, mas eu sempre falo que é uma luta de todos, porque eu, sozinho, não tenho como combater tudo isso que todos os negros vêm sofrendo. Mas eu sei do meu tamanho, eu sei da força que eu tenho, da minha fala, e eu posso falar por todas aquelas pessoas que não têm força, que têm medo, ou que passam por muitas coisas e nem sempre as pessoas acreditam na fala. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar e seguir firme e forte na luta com todos os jogadores e todas as pessoas que puderam nos ajudar", disse o atacante do Real Madrid.

Na contagem regressiva para jogar diante da torcida soteropolitana, Vini apontou a conexão entre a torcida e a felicidade por poder jogar na Bahia na véspera da Consciência negra: "Acredito que não só para mim, mas para todo o nosso povo aqui de Salvador, da Bahia; estavam esperando pela gente por muito tempo. A gente poder voltar a jogar aqui justamente nessa data (véspera do Dia da Consciência Negra) é algo muito importante não só para nós jogadores, mas para eles também. Espero que a gente possa ter a conexão entre os jogadores e a torcida que é sempre muito bom. E é isso que pode nos levar para o topo, que é a conexão de todos nós juntos."