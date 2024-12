"Cinco finais", aponta Gabriel Xavier sobre reta final do Brasileirão

Gabriel Xavier durante coletiva - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Vivendo o pior momento na temporada, o Bahia se prepara para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, visando a classificação direta à Libertadores. Desta maneira, o foco para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, 20, é redobrado, em busca de quebrar a sequência de cinco jogos sem vencer.

Em coletiva, na manhã desta terça-feira, 19, o zagueiro Gabriel Xavier opinou sobre o momento da equipe da competição, destacando as atuações abaixo. Segundo o defensor, o longo período de treinos ajudou a equipe a alinhar as fragilidades para dar a arrancada final.

"A gente sabe que estamos devendo muito ao torcedor e principalmente a nós mesmos. Sabemos que não fizemos boas partidas, não só de resultado, mas também de performance. Agora estamos vindo de uma semana muito boa de trabalho para alinhar as nossas fragilidades e para que, em nome de Deus, a gente consiga fazer um grande jogo amanhã e dar essa arrancada final", disse o camisa 3.

Leia mais:

>>Copa Davis 2024: saiba tudo sobre a despedida de Nadal das quadras

>>Bahia x Palmeiras: Onde assistir e prováveis escalações

>>Após polêmica, auxiliar de Rogério Ceni aciona justiça

Para o duelo diante do Palmeiras, o Esquadrão não poderá contar com o zagueiro Kanu, que recebeu o 3° cartão amarelo, e com o lateral Santiago Arias, que foi punido pelo STJD após agressão em Michael na 29ª rodada, diante do Flamengo, e cumprirá mais três jogos de suspensão. Sobre as ausências, Xavier destacou a qualidade da equipe e a confiança em Rogério Ceni para escolher titulares a altura.

"O futebol tem dessa, as suspensões existem, mas sabemos da força do nosso time, da força da equipe. Quem o professor escolher para jogar vai ser o melhor, vai estar qualificado, vai estar pronto para fazer uma grande partida", opinou o defensor.

Os resultados recentes, além das ausências, desencadeiam uma falta de confiança, que pode ser essencial para esta reta final de campeonato. Por isso, questionado, Gabriel revelou a mentalidade da equipe após os últimos treinos e o papel de Rogério Ceni, que vem exaltando o elenco.

"Infelizmente isso acaba até sendo natural com as derrotas, com os insucessos nos jogos. Porém, estamos trabalhando firme durante a semana. O professor exaltou bastante isso, para a gente ter confiança na gente, ter a confiança que nos trouxe até aqui, que não foi por acaso que estamos brigando pela Libertadores. Então, que a gente possa estar confiante no jogo amanhã, já que sabemos que cada dividida, cada passo faz a diferença na somatória do jogo, para que consigamos o nosso objetivo, que é o triunfo", disse o zagueiro do Bahia.

Na temporada, Gabriel Xavier já soma 48 jogos, o maior número de partidas em um único ano na sua carreira. Titular absoluto na equipe de Rogério Ceni, o zagueiro desempenha um bom papel em campo e também parece ser unanimidade entre os torcedores.

"Graças a Deus, está sendo uma temporada muito boa. Eu tô conseguindo performar bem, fazer bastante números de jogos, é a temporada que eu mais joguei na minha vida. Tô muito feliz pelo momento. Porém, ainda tem mais cinco finais, cinco grandes jogos que a gente necessita fazer bem pra ter essa arrancada final. O mais importante não é a minha performance, é o Bahia conquistar os objetivos", finalizou o camisa 3.

Reta final do Bahia:

Palmeiras- 20/11, às 18h - Casa

Athletico-PR - 24/11, às 16h - Casa

Cuiabá - 30/11, às 19h30 - Fora

Corinthians - 4/12 - Fora

Atlético-Go - 8/12- Casa