Após polêmica, auxiliar de Rogério Ceni aciona justiça

Charles Hembert, auxiliar técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O auxiliar técnico do Bahia, Charles Hembert, acionou um criminalista para investigar e responsabilizar os autores de uma fake news que circulou nas redes sociais na última semana. A notícia em questão alegava que o francês havia se envolvido com a ex-namorada do meio-campista Caio Alexandre, Yngrid. O Esquadrão de Aço também se mobilizou para prestar suporte jurídico ao profissional.

A informação foi divulgada pelo comentarista esportivo Cáscio Cardoso. Além disso, o meia também se posicionou oficialmente, afirmando que tomará "todas as medidas cabíveis" contra quem propagou a calúnia.

O boato, que surgiu inicialmente no X (antigo Twitter), deixou tanto o jogador revoltado, quanto o auxiliar técnico.

A lei

Embora a propagação de fake news ainda não configure crime específico no Brasil, calúnia, difamação e injúria são delitos previstos no Código Penal. O caso levanta discussões sobre a responsabilidade dos usuários em redes sociais e o impacto de informações falsas na vida profissional e pessoal de seus alvos.

Em meio a polêmica, o Bahia retorna aos gramados nesta quarta-feira, 20, pela 34ª rodada do Brasileirão, diante do Palmeiras. O confronto será na Arena Fonte Nova, às 18h. O Esquadrão busca quebrar uma sequência negativa de quatro derrotas nos últimos cinco jogos, sendo o atual 8°colocado na tabela, enquanto o Alviverde é o vice-líder.