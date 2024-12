Bahia e Vitória se preparam para duelos importantes pela Série A

Bahia só pontuou em um jogo dos últimos cinco no Brasileirão - Foto: BAPress / Divulgação

Mais uma semana decisiva começou para as equipes que representam a Bahia na elite do futebol nacional. O clima na dupla Ba-Vi é de apreensão, após oscilações e dificuldades, para alguns dos jogos mais importantes que o Esquadrão de Aço e o Leão da Barra enfrentarão nessa reta final de Campeonato Brasileiro.

Se tem algo que une tanto a torcida tricolor quanto a rubro-negra é a preocupação com a possibilidade dos seus times não conquistarem seus objetivos almejados ainda na atual temporada. Embora a realidade dos clubes sejam distintas dentro da competição, a inquietação que pode afligir os apoiadores baianos é absolutamente equiparável.

À essa altura, a única coisa que pode dar paz aos torcedores das equipes são os números: quando a matemática mostrar que seus desejos não serão impedidos de se tornarem realidade, a tranquilidade poderá voltar a operar em cada um dos corações presentes nas arquibancadas.

A luta do Bahia

Os comandados pelo técnico Rogério Ceni ainda estão estacionados nos 46 pontos, não têm mais chances de queda para a ‘Segundona’, entretanto, dado o investimento no começo de 2024, só isso não é o suficiente. Caso o time fique de fora da próxima edição da Copa Libertadores (a última vez que o Bahia disputou o torneio continental foi em 1989, após ser campeão brasileiro pela segunda vez), a sensação de frustração com o segundo ano da era SAF será irremediável.

Atualmente ocupando a oitava colocação da Série A, o Super-Homem busca na semana de treinos intensos uma forma de se livrar da kryptonita (em referência à fraqueza do personagem da ‘DC Comics’) que parece ter carregado no bolso nos confrontos recentes — o Bahia só pontuou em um jogo dos últimos cinco no Brasileirão, quando empatou com o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), há mais de um mês.

O clube baiano começou na manhã de ontem, no CT Evaristo de Macedo, os treinamentos focando no difícil duelo que terá dentro de casa, diante do Palmeiras, vice-líder do Brasileiro, amanhã, na Fonte Nova. Caso Rogério Ceni leve a melhor contra Abel Ferreira, o Bahia pode voltar à sétima posição, que é justamente a colocação a qual o ex-goleiro espera que seus comandados terminem o torneio, conforme comentou há alguns dias.

“Do São Paulo (6°) para cima, não temos mais como alcançar nesse momento. Temos que viver a realidade de jogar nosso Campeonato, que é o campeonato do Cruzeiro, que nos tomou a posição. São cinco rodadas para alcançar o que a gente almeja”, avaliou Ceni.

Para as 10h30 de hoje está marcado o último treino antes do embate, que acontecerá um dia após o fim da Data Fifa, no mesmo estádio onde a Seleção Brasileira enfrentará o Uruguai, logo mais. Segundo apurado pelo Jornal A TARDE, a comissão técnica tricolor espera estar com força máxima à disposição para enfrentar o Verdão, inclusive com o uruguaio Lucho Rodríguez, mas só se o jogador não jogar mais de 45 minutos contra o Brasil.

A luta do Leão

O Colossal também se reapresentou ontem para a semana de trabalhos, que será cheia. Hoje, novamente a equipe fará suas atividades pela manhã, às 9h, mas no início da noite o elenco rubro-negro já pega o avião com destino para Jaguaruna, em Santa Catarina. Amanhã o Leão terá importante compromisso pelo Brasileiro, a partida contra o Criciúma, às 16h30, no Heriberto Hülse.

O adversário, atual 16° colocado, está com 37 pontos, apenas um a menos que o Vitória, 13°. Portanto, a partida será um confronto direto pela fuga do rebaixamento.

O time baiano conseguiu boa sequência na Elite, chegou a engatar três triunfos consecutivos, mas na última rodada foi derrotado pelo Corinthians, na Toca. Agora, os comandados pelo técnico Thiago Carpini buscam mostrar que permanecem firmes no objetivo de escapar do Z-4 e, quem sabe até beliscar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Conforme cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente a chance do time estar na próxima Sula é 34,2%. No entanto, o foco principal da equipe, passadas 33 rodadas, ainda está em se manter na Elite.

Segundo o mesmo levantamento da universidade mineira, o Vitória é o oitavo time que mais tem possibilidade de cair (21,5%). Conquistar os três pontos contra o Criciúma amanhã é essencial para o clube voltar a focar na ideia de disputar uma competição continental no ano que vem e dar mais paz aos seus torcedores, que nem querem imaginar seu time novamente na Série B.