É hoje! Brasil põe a prova sua real força contra o Uruguai

Com pouca intensidade, jogadores da Seleção Brasileira fizeram um treino leve e de reconhecimento do gramado durante a tarde de ontem, na Arena Fonte Nova - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Há quatro rodadas, o Brasil tinha apenas 10 pontos em oito jogos, na 5ª posição na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa 2026, após fazer seu pior ‘1º turno’ da história da competição. De lá para cá, o time comandado por Dorival Júnior encarou seleções fracas e fez sete pontos em nove disputados contra Chile (2x1), Peru (4x0) e Venezuela (1x1) com apresentações um pouco mais consistentes e lampejos de bom futebol, subindo na tabela. Hoje, a partir das 21h45, na Arena Fonte Nova, contra o Uruguai, a Seleção enfrenta um adversário de peso e que ocupa a 2ª colocação do torneio, num teste para valer de sua recuperação na temporada.

“Nós tivemos uma geração que acabou sendo finalizada com essa Copa do Mundo e naturalmente perdemos atletas muito importantes. A própria situação na tabela da classificação, que não é uma situação cômoda. É um processo de recuperação. Acredito que técnica e taticamente a equipe evoluiu nesse primeiro período de trabalho. Os resultados precisam ser melhores, reconheço isso. É uma necessidade. Estamos nos recuperando, mas sinto que vamos melhorar. A equipe tem dado boas respostas em muitos aspectos e busca um equilíbrio maior”, avaliou o técnico Dorival Júnior em coletiva após o treinamento de ontem à tarde, na Fonte Nova.

O treinador está confiante na manutenção de um crescimento de sua equipe contra o Uruguai. “A equipe tem possibilidade de uma melhora muito grande. Estamos encontrando nomes importantes, que estão assumindo papel de protagonismo. Precisamos acelerar nosso processo. Contra o Uruguai, os torcedores podem esperar a entrega que vem acontecendo. Vamos buscar criar o máximo que pudermos e tentar neutralizar um time perigoso, que já enfrentamos, e sabemos o que representa um resultado positivo no dia de amanhã, para o Uruguai e para nós”, disse.

Dorival Júnior, contudo, acredita que a partida será difícil e elogiou muito a equipe Celeste. “A seleção uruguaia vem encontrando um caminho, jogando com um dinamismo e determinação grande, marcação individualizada pelo campo todo, jogadores de qualidade, que estão distribuídos em todos os clubes do mundo. Vai ser difícil, complicado para nós, assim como vai ser para eles”, analisou.

O técnico do Brasil também confirmou na coletiva sua equipe titular, sem surpresas e apenas com uma mudança em relação ao time que começou o jogo no empate contra a Venezuela. O experiente lateral-direito Danilo retorna ao time na vaga de Vanderson, suspenso pelo segundo cartão amarelo. A Seleção entrará em campo com Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho.

Apelo

Um dos mais experientes do grupo, o zagueiro Marquinhos também se mostra confiante na seleção e fez um apelo aos torcedores na última segunda-feira, falando sobre o distanciamento do torcedor diante do mau momento da Seleção. “É meu terceiro ciclo de Copa e posso dizer 100% que todos os que estão aqui estão vindo com muito orgulho, fé e esperança, dignidade. Vivemos o nosso momento aqui como se fosse o último da nossa vida, uma oportunidade única. Eu venho com muito orgulho e muito feliz. Viver a camisa da Seleção é um privilégio e momento de grande felicidade. Às vezes, o resultado não vem, é difícil, são momentos oscilação, mas vestimos essa caminha com muita dignidade. A gente pede que não perca nunca a paixão pela Seleção”, disse.

Com 17 pontos, o Brasil é o 4º colocado nas Eliminatórias, atrás da líder Argentina (22), Uruguai (2º, com 19) e Colômbia (3ª, com 19). Se vencer hoje, garante ao menos a 3ª posição, podendo até ir para 2º, caso a Colômbia não conquiste três pontos, em casa, contra o Equador. Um tropeço da Seleção, contudo, pode levá-la ao 6º lugar, já que está a apenas um ponto de Equador e Paraguai (que enfrenta a Bolívia, 8ª, com 12 pontos, em La Paz). Venezuela (7ª, com 12), Peru (9º, com 7) e Chile (10º, com 6), completam a tabela.

Seleção em Salvador

Jogando em Salvador, em 21 duelos, o Brasil jamais perdeu, com 15 vitórias e seis empates. Em jogos de Eliminatórias da Copa, como o de hoje à noite, o histórico é de 100% de aproveitamento na capital baiana, com uma goleada de 4 a 2 sobre o Chile, em 9 de setembro de 2009, em Pituaçu, e outro passeio, sobre o Peru, por 3 a 0, em 17 de novembro de 2015, já na reconstruída Arena Fonte Nova. Coincidentemente a Seleção já fez aqui dois jogos contra o Uruguai. Em 1983, empatou em 1 a 1 na final da Copa América. Já em 1995, em um amistoso, venceu por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno.