Criciúma x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações

Criciúma e Vitória fazem jogo de seis pontos na luta para escapar do Z-4 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá mais um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time rubro-negro visita o Criciúma, nesta quarta-feira, 20, às 16h30, no estádio Heriberto Hulse, pela 34ª rodada do certame nacional.

Vindo de derrota em casa para o Corinthians, o Leão da Barra ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos ganhos. Com a vitória do Athletico-PR na última rodada, o rubro-negro baiano está a um ponto da zona de rebaixamento.

Há quatro partidas sem vencer, o Criciúma é o primeiro time fora Z-4, com 37 pontos gsanhos. Ou seja, o jogo em Santa Catarina é considerado de seis pontos.

Onde assistir:

A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere (Pay-per-view)

Criciúma tem desfalques para a decisão

O técnico Cláudio Tencati não contará com o zagueiro Wilker Ángel e o lateral-esquerdo Miguel Trauco, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vale destacar que os dois foram convocados pelas seleções da Venezuela e Peru para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Os substitutos devem ser o português Tobias Figueiredo, na zaga, enquanto o experiente Marcelo Hermes, será deslocado do ataque para a lateral. Em recuperação de lesão, o goleiro Gustavo deve continuar fora da equipe. Com isso, Alisson segue na meta do Tigre.

Provável Criciúma: Gustavo [Alisson], Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Newton, Barreto, Allano, Fellipe Mateus [Pedro Rocha], Matheusinho, Arthur Caíke [Bolasie]. Técnico: Cláudio Tencati.

Rubro-negro baiano tem retornos importantes

Thiago Carpini terá o retorno de duas peças fundamentais. O lateral-esquerdo Lucas Esteves e o volante William Oliveira cumpriram suspensão na última partida e se tornam opção. Em contrapartida, o atacante Everaldo está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Provável Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Machado [Willian Oliveira] e Matheusinho; Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.